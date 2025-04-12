Ученые возродили вымерший вид лютоволков из "Игры Престолов"
Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Ученые компании Colossal Biosciences возродили древних хищников – лютоволков, о существовании которых упоминали в сериале "Игра Престолов", сообщает Zakon.kz.
По информации Lenta.ru, американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences возродила ужасающих волков Aenocyon dirus, более известные как "лютоволки" из "Игры престолов".
Фото: Colossal Biosciences
Для эксперимента ученым хватило фрагмента ДНК из зуба древнего зверя, возрастом 13 тысяч лет и кости черепа возрастом 72 тысячи.
Известно, что этот вид обитал в Северной и Южной Америке более 10 тысяч лет назад и вымер вместе с большей частью мегафауны местности.
Эти волки отличались крупными размерами, мощными челюстями и широкими черепами, что делало их одними из самых грозных хищников своего времени.
Ранее стало известно, что современные рептилии через 200 лет могут стать новыми "динозаврами".
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