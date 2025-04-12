Ученые возродили вымерший вид лютоволков из "Игры Престолов"

Ученые компании Colossal Biosciences возродили древних хищников – лютоволков, о существовании которых упоминали в сериале "Игра Престолов", сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences возродила ужасающих волков Aenocyon dirus, более известные как "лютоволки" из "Игры престолов".

Фото: Colossal Biosciences

Для эксперимента ученым хватило фрагмента ДНК из зуба древнего зверя, возрастом 13 тысяч лет и кости черепа возрастом 72 тысячи.

Известно, что этот вид обитал в Северной и Южной Америке более 10 тысяч лет назад и вымер вместе с большей частью мегафауны местности.

Эти волки отличались крупными размерами, мощными челюстями и широкими черепами, что делало их одними из самых грозных хищников своего времени.

Ранее стало известно, что современные рептилии через 200 лет могут стать новыми "динозаврами".