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Наука и технологии

Ученые возродили вымерший вид лютоволков из "Игры Престолов"

Волк, хищник, вид, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 07:58 Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Ученые компании Colossal Biosciences возродили древних хищников – лютоволков, о существовании которых упоминали в сериале "Игра Престолов", сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences возродила ужасающих волков Aenocyon dirus, более известные как "лютоволки" из "Игры престолов".

Фото: Colossal Biosciences

Для эксперимента ученым хватило фрагмента ДНК из зуба древнего зверя, возрастом 13 тысяч лет и кости черепа возрастом 72 тысячи. 

Известно, что этот вид обитал в Северной и Южной Америке более 10 тысяч лет назад и вымер вместе с большей частью мегафауны местности.

Эти волки отличались крупными размерами, мощными челюстями и широкими черепами, что делало их одними из самых грозных хищников своего времени.

Ранее стало известно, что современные рептилии через 200 лет могут стать новыми "динозаврами".

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Аксинья Титова
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