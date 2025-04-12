Магнитная буря накроет Землю 13 апреля

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, ожидается магнитная буря средней интенсивности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сообщает Zakon.kz.

По данным ученых, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%. Ожидаемая сила геоштормов достигнет пять баллов по шкале Kp, что классифицируется как буря среднего уровня.

Эксперты предупреждают, что такие геомагнитные явления могут неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья метеозависимых людей. Возможны головные боли, скачки давления, раздражительность, снижение концентрации и усталость.

Медики рекомендуют в этот день избегать перегрузок, больше отдыхать и по возможности сократить пребывание на улице.

Это уже вторая магнитная буря за последние несколько дней.