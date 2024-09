Нового помощника по дому разработали в Норвегии

В отличие от других подобных роботов, этот носит костюм, как человек. Разработка находится на стадии раннего прототипа. По замыслу авторов, робот должен стать ассистентом, помогая с делами по дому и совершая самостоятельные походы в магазин.

На данном этапе он работает всего два-четыре часа на одной зарядке и поднимает тяжести до 20 кг. Если NEO начнет подводить, то оператор сможет перехватить управление удаленно.

1X, a Norwegian robotics startup, has just unveiled NEO Beta, a humanoid robot designed specifically for home environments. pic.twitter.com/SYieSrWlib