Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нового помощника по дому разработали в Норвегии

Робот, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 07:20 Фото: 1x_tech
Норвежский стартап 1X представил робота-гуманоида NEO, сообщает Zakon.kz.

В отличие от других подобных роботов, этот носит костюм, как человек. Разработка находится на стадии раннего прототипа. По замыслу авторов, робот должен стать ассистентом, помогая с делами по дому и совершая самостоятельные походы в магазин.

На данном этапе он работает всего два-четыре часа на одной зарядке и поднимает тяжести до 20 кг. Если NEO начнет подводить, то оператор сможет перехватить управление удаленно.

Недавно стало известно, что Tesla ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час. Соискатели необходимы для обучения гуманоидного робота Optimus.

Читайте также

комета, астрономия
Осенью казахстанцы смогут посмотреть на комету, которую видели мамонты
Изображения черной дыры
Опубликованы самые четкие изображения черной дыры – исследования
Ледник с вирусами
В тающем леднике на западе Китая обнаружили тысячи древних вирусов
Алия Абди
2024 год Роботы Технологии Цифровые технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
&quot;Казахстанский Юра Шатунов&quot; раскрыл секрет своих хитов
"Казахстанский Юра Шатунов" раскрыл секрет своих хитов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: