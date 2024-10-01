Событие года: Земляне смогут увидеть редкую комету без телескопа

К Земле приближается одно из наиболее ожидаемых астрономических событий года. Комета Tsuchinshan-ATLAS подходит к планете и будет видна землянам невооруженным глазом, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие недели астрономы и любители астрономии будут иметь возможность наблюдать одну из самых впечатляющих комет года – комету A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Эта комета, открытая в январе 2023 года, вызвала значительный интерес среди астрономического сообщества из-за ее потенциальной яркости и видимости.

По словам доктора Роберта Мэсси из Королевского астрономического общества, существует вероятность, что комету A3 можно будет увидеть невооруженным глазом или, по крайней мере, в бинокль.

Комета A3 (Tsuchinshan-ATLAS) посещает внутреннюю часть Солнечной системы примерно каждые 80 тыс. Лет.

В последний раз она была видна с Земли, когда по планете ходили неандертальцы. Она "прибывает" из Облака Оорта – оболочки, окружающей нашу Солнечную систему, в которой находятся миллиарды объектов, включая кометы.

Жители Южного полушария уже увидели комету A3, но теперь ее можно заметить и в Северном полушарии.

27 сентября и 2 октября, когда комета будет видна на востоке прямо перед восходом солнца, а затем между 12 и 30 октября.

Ранее в ночь на 1 октября на Солнце произошла вспышка, ставшая самым крупным событием с 14 сентября.

