Событие года: Земляне смогут увидеть редкую комету без телескопа
В ближайшие недели астрономы и любители астрономии будут иметь возможность наблюдать одну из самых впечатляющих комет года – комету A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Эта комета, открытая в январе 2023 года, вызвала значительный интерес среди астрономического сообщества из-за ее потенциальной яркости и видимости.
По словам доктора Роберта Мэсси из Королевского астрономического общества, существует вероятность, что комету A3 можно будет увидеть невооруженным глазом или, по крайней мере, в бинокль.
Комета A3 (Tsuchinshan-ATLAS) посещает внутреннюю часть Солнечной системы примерно каждые 80 тыс. Лет.
В последний раз она была видна с Земли, когда по планете ходили неандертальцы. Она "прибывает" из Облака Оорта – оболочки, окружающей нашу Солнечную систему, в которой находятся миллиарды объектов, включая кометы.
Жители Южного полушария уже увидели комету A3, но теперь ее можно заметить и в Северном полушарии.
27 сентября и 2 октября, когда комета будет видна на востоке прямо перед восходом солнца, а затем между 12 и 30 октября.
Ранее в ночь на 1 октября на Солнце произошла вспышка, ставшая самым крупным событием с 14 сентября.