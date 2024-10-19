Грибам присвоят особый юридический статус

В Великобритания и Чили предложили выделить грибы в отдельную категорию для защиты окружающей среды, наряду с животными и растениями, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, по плану, который будет представлен на Конвенции ООН о биологическом разнообразии на заседании COP16 в Кали (Колумбия) 21 октября 2024 года, грибы, плесень, дрожжи и лишайники получат другой, более высокий статус.

Обе страны совместно поддержат инициативу по охране грибов, выступая за их признание как независимого царства жизни в законодательстве и политике. Цель – содействовать их сохранению и внедрению конкретных мер, которые обеспечат их пользу для экосистем и людей в условиях экологического кризиса.

Это предложение основывается на все новых доказательствах важности грибов в восстановлении почвы, связывании углерода из выбросов ископаемого топлива и разложении пластика и загрязняющих веществ.

Микологи подчеркивают, что без грибов большинство растений не смогли бы существовать вне водной среды, следовательно, жизнь на Земле в ее нынешнем виде была бы невозможна.

Ранее специалисты рассказали, можно ли отравиться съедобными грибами и что делать, чтобы этого не случилось.