Ученые выяснили, почему дельфины так любят кататься на волнах – исследование
Команда исследователей из США отправились в экспедицию к берегам Новой Зеландии, где обитают темные дельфины (Lagenorhynchus obscurus), известные великолепными сальто и прочими акробатическими трюками над водой.
В статье для журнала Scientific Reports ученые рассказали, что перед ними стояла непростая задача – держать квадрокоптер как можно ниже и направлять камеру прямо на животных во время их стремительного передвижения: необходимо было записать, как дышат дельфины во время "преследования" судна и сравнить это с их дыханием во время любого обычного заплыва. Отснятый материал отсматривали на минимальной скорости, чтобы постараться уловить каждый вдох дельфина.
Как и рассчитывали биологи, животные неоднократно подплывали к их исследовательскому судну, в том числе держались перед носовой частью. Каждый раз, когда выпадал такой счастливый случай, за дельфинами наблюдали с помощью оснащенного камерой беспилотника.
Фото: Dr. Mridula Srinivasan, NOAA/NMFS/OST/AMD
В итоге удалось установить, что в среднем частота дыхания дельфинов при сопровождении корабля оказалась на 45% ниже, чем в свободном плавании со скоростью выше четырех метров в секунду: во время плавания перед кораблем животные в среднем делали около шести вдохов в минуту, а в свободном плавании – примерно 10. Это говорит о том, что на корабельной волне животные серьезно экономят силы. Можно сказать, отдыхают.
Интересно, что ранее такую же тенденцию отмечали у обученных дельфинов-афалин, но специалисты предполагали, что животные приобрели этот навык не самостоятельно, а благодаря общению с людьми. Именно поэтому было принципиально важно понаблюдать за дикими дельфинами.
Исследователи подчеркнули, что экономия энергии во время плавания возле кораблей вовсе не отменяет получения удовольствия от этого процесса: по всей видимости, дельфины совмещают приятное с полезным.
Ранее стало известно, что за полвека популяция акул сократилась вдвое.