Ученые выяснили, почему дельфины так любят кататься на волнах – исследование

Исследователи китообразных много лет задаются вопросом, что движет жизнерадостными дельфинами, когда они сопровождают проплывающее мимо судно. Недавнее исследование показало, что умные животные извлекают из этого реальную пользу, сообщает Zakon.kz.

Команда исследователей из США отправились в экспедицию к берегам Новой Зеландии, где обитают темные дельфины (Lagenorhynchus obscurus), известные великолепными сальто и прочими акробатическими трюками над водой.

В статье для журнала Scientific Reports ученые рассказали, что перед ними стояла непростая задача – держать квадрокоптер как можно ниже и направлять камеру прямо на животных во время их стремительного передвижения: необходимо было записать, как дышат дельфины во время "преследования" судна и сравнить это с их дыханием во время любого обычного заплыва. Отснятый материал отсматривали на минимальной скорости, чтобы постараться уловить каждый вдох дельфина.

Как и рассчитывали биологи, животные неоднократно подплывали к их исследовательскому судну, в том числе держались перед носовой частью. Каждый раз, когда выпадал такой счастливый случай, за дельфинами наблюдали с помощью оснащенного камерой беспилотника.

Фото: Dr. Mridula Srinivasan, NOAA/NMFS/OST/AMD

В итоге удалось установить, что в среднем частота дыхания дельфинов при сопровождении корабля оказалась на 45% ниже, чем в свободном плавании со скоростью выше четырех метров в секунду: во время плавания перед кораблем животные в среднем делали около шести вдохов в минуту, а в свободном плавании – примерно 10. Это говорит о том, что на корабельной волне животные серьезно экономят силы. Можно сказать, отдыхают.

Интересно, что ранее такую же тенденцию отмечали у обученных дельфинов-афалин, но специалисты предполагали, что животные приобрели этот навык не самостоятельно, а благодаря общению с людьми. Именно поэтому было принципиально важно понаблюдать за дикими дельфинами.

Исследователи подчеркнули, что экономия энергии во время плавания возле кораблей вовсе не отменяет получения удовольствия от этого процесса: по всей видимости, дельфины совмещают приятное с полезным.

Ранее стало известно, что за полвека популяция акул сократилась вдвое.

