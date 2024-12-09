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Наука и технологии

Ученые впервые смогли остановить деменцию у животных – исследование

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 00:18 Фото: freepik
Болезнь Альцгеймера и другие подобные нарушения памяти до сих пор не победили. Только ученые из Австралии смогли защитить клетки мозга от разрушения и остановить деменцию, сообщает Zakon.kz.

Деменцией называют приобретенное слабоумие, из-за которого ухудшаются память, мышление и способность к повседневным делам. Как правило, с ней сталкиваются пожилые люди, однако существует и ранняя деменция.

Ученые смогли остановить деменцию, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 00:18

Фото: pixabay

Методы, которые применяют для борьбы с деменцией, не позволяют полностью вылечиться: они направлены на то, чтобы уменьшить симптомы, когда клетки мозга уже повреждены.

Специалисты из австралийской биотехнологической компании Filamon разработали лекарственный препарат, который способен не просто смягчить последствия повреждения клеток, которые приводят к деменции, а предотвратить это повреждение.

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 00:18

Фото: unsplash

По словам Кирана Скотта, профессора онкологии в Университете Западного Сиднея и одного из разработчиков лекарства, при большей части форм деменции разрушается главный структурный компонент клеток головного мозга – микротрубочки. Когда это происходит, клетки гибнут.

"На сегодняшний день никто не нашел способа предотвратить разрушение микротрубочек. Мы считаем, что ALPHA-003 может стать первым препаратом, стабилизирующим два основных компонента клеток головного мозга, работа которых заключается в защите микротрубочек от повреждений", – пояснил ученый.

Исследования также показали, что препарат способен проникать через гематоэнцефалический барьер у млекопитающих, а напрямую воздействовать на клетки головного мозга.

Ранее ученые обнаружили связь между наличием собственного жилья и продолжительностью жизни.

Аксинья Титова
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