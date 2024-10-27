Компания из Китая будет возить туристов в космос за 200 тысяч долларов

Частная китайская компания Deep Blue Aerospace начала продавать билеты для космических туристов стоимостью 1,5 млн юаней – около 210 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты South China Morning Post, на первый полет, который запланирован в 2027 году, уже купили два билета.

"Продолжительность суборбитального космического путешествия составит 12 минут, по меньшей мере пять из них клиенты компании будут ощущать невесомость", – сообщается в описании к полетам.

Базирующаяся в восточной китайской провинции Цзянсу компания выставила на продажу первые билеты 24 октября – они были проданы во время прямого эфира на платформе Taobao всего за 20 минут.

Как отмечает издание, цены китайской компании значительно ниже других ее конкурентов. К примеру, Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона продает билеты за 600 тысяч долларов.

Напомним, 10 сентября 2024 года компания SpaceX запустила коммерческую миссию Polaris Dawn. В ходе пятидневной миссии Polaris Dawn впервые в истории в открытый космос вышли два космических туриста – миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.