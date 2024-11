Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник

Интересно, что спутник выглядит, как кубик и весит всего один килограмм. Он сделан из магнолии – дерева, которое традиционно используется в Японии для создания ножен для мечей.

Специалисты подчеркивают, что сначала LignoSat доставят на Международную космическую станцию (МКС), а затем выведут на орбиту на высоте около 400 км над Землей.

LignoSat, the world's first wooden satellite, has been built by Japanese researchers, and is set to be launched on Nov. 5, in an early test for using timber in lunar and Mars exploration pic.twitter.com/eoPvefJlGI