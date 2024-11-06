Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник

Первый в мире деревянный спутник под названием LignoSat, созданный японскими инженерами, был запущен в космос 5 ноября 2024 года. Миниатюрный объект собран без использования клея и шурупов, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что спутник выглядит, как кубик и весит всего один килограмм. Он сделан из магнолии – дерева, которое традиционно используется в Японии для создания ножен для мечей.

Специалисты подчеркивают, что сначала LignoSat доставят на Международную космическую станцию (МКС), а затем выведут на орбиту на высоте около 400 км над Землей.

В течение полугода он будет оставаться на орбите высотой 400 км. Аппаратура телеметрии будет измерять, как древесина выдерживает экстремальные условия космоса, где температура меняется от -100 до 100 °C каждые 45 минут.

LignoSat, the world's first wooden satellite, has been built by Japanese researchers, and is set to be launched on Nov. 5, in an early test for using timber in lunar and Mars exploration pic.twitter.com/eoPvefJlGI — Reuters Science News (@ReutersScience) November 1, 2024

Астронавт и исследователь Киотского университета Такао Дои рассказал, что цель миссии – продемонстрировать космический потенциал возобновляемых материалов. Также, как отмечено в публикации информационного агентства Japan Today, в течение ближайших 50 лет он и его команда планируют начать высадку деревьев и строительство деревянных домов на Луне и Марсе.

По его словам, в космическом пространстве древесина более долговечна из-за отсутствия воды и кислорода. Так, материал не может сгнить или воспламениться.

Ранее сообщалось, что сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании восстановили популяцию вымирающего вида пауков Dolomedes plantarius. Примечательно, что этот огромный паук может дорасти до размеров крысы. Переживать не стоит. Они совершенно неопасны для человека.