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Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник

Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:04 Фото: pxhere
Первый в мире деревянный спутник под названием LignoSat, созданный японскими инженерами, был запущен в космос 5 ноября 2024 года. Миниатюрный объект собран без использования клея и шурупов, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что спутник выглядит, как кубик и весит всего один килограмм. Он сделан из магнолии – дерева, которое традиционно используется в Японии для создания ножен для мечей.

Специалисты подчеркивают, что сначала LignoSat доставят на Международную космическую станцию (МКС), а затем выведут на орбиту на высоте около 400 км над Землей.

В течение полугода он будет оставаться на орбите высотой 400 км. Аппаратура телеметрии будет измерять, как древесина выдерживает экстремальные условия космоса, где температура меняется от -100 до 100 °C каждые 45 минут.

Астронавт и исследователь Киотского университета Такао Дои рассказал, что цель миссии – продемонстрировать космический потенциал возобновляемых материалов. Также, как отмечено в публикации информационного агентства Japan Today, в течение ближайших 50 лет он и его команда планируют начать высадку деревьев и строительство деревянных домов на Луне и Марсе.

По его словам, в космическом пространстве древесина более долговечна из-за отсутствия воды и кислорода. Так, материал не может сгнить или воспламениться.

Ранее сообщалось, что сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании восстановили популяцию вымирающего вида пауков Dolomedes plantarius. Примечательно, что этот огромный паук может дорасти до размеров крысы. Переживать не стоит. Они совершенно неопасны для человека.

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