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Наука и технологии

Невеста миллиардера Джеффа Безоса и еще пять женщин отправятся в космос 14 апреля

Впервые женский экипаж отправляется в космос, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 08:48 Фото: Instagram/laurenwsanchez
14 апреля состоится старт 31-й миссии Blue Origin, когда на корабле New Shepard в космос отправится исключительно женский экипаж, сообщает Zakon.kz.

Ожиданиями от полета в космос поделилась Кэти Перри на своей странице в Instagram, а невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес сделала репост видео-анонса у себя в Instagram-сторис.

Помимо них в экипаж входят еще четыре женщины:

  • ведущая CBS Mornings Гейл Кинг;
  • продюсер Керианн Флинн;
  • предприниматель Аманда Нгуен;
  • инженер НАСА Аиша Боу.

Со слов специалистов, полет исключительно женского экипажа произойдет впервые после одиночного полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Полет будет длиться около 11 минут. Корабль достигнет линии Кармана – границы между атмосферой Земли и космосом, но на орбиту не выйдет.

"Я всегда интересовалась астрофизикой, астрономией и звездами. Мы все сделаны из звездной пыли, и мы все произошли от звезд", – прокомментировала предстоящий полет Кэтти Перри.

Фото: Instagram/blueorigin

12 апреля NASA опубликовало пост с данью уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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