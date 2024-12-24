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Наука и технологии

Мощный взрыв произошел на Солнце: на Земле грядет магнитная буря

Мощная вспышка произошла на Солнце, магнитная буря угрожает Земле, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 09:26 Фото: xras.ru
23 декабря на Солнце произошла сильная вспышка. Эксперты прогнозируют магнитную бурю на Земле, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, довольно крупная вспышка уровня М8.9 зафиксирована в восточном полушарии Солнца.

"Событие имело импульсный характер, когда энергия выделяется в ходе короткого взрыва большой мощности", – сообщается на сайте института.

Отмечается, что центр взрыва смещен от направления на Землю влево на довольно большой угол, около 40 градусов. Однако, как пишут эксперты, это не такое удаление, чтобы его можно было полностью игнорировать и сразу списывать событие со счета, но все же угол заметный.

Между тем в Лаборатории солнечной астрономии уже спрогнозировали магнитную бурю, которая обрушится на Землю вечером 25 декабря. 

Вспышка на Солнце, магнитная буря на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 09:26

Фото: xras.ru

Ранее в Московском планетарии рассказали, что новый 2025 год для землян начнется с красивых небесных подарков. Это новогодний звездопад Квадрантиды, самое большое Солнце года, противостояние Марса.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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