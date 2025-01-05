В США презентовали проект лунного города

Новая американская лунная программа "Артемида" разрабатывает проект лунной базы, на которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции инопланетного города NASA собирает лучшие предложения от ученых, сообщает Zakon.kz.

Вместе с NASA американскую лунную базу проектируют лучшие умы США: многие университеты страны направили в агентство свои детально проработанные проекты всего, что понадобится астронавтам "Артемиды".

Шанс поучаствовать в этом недавно получила команда молодых ученых – студентов Иллинойского университета в Урбане-Шампейне: они разработали для американской лунной программы проект целого центра инфраструктуры под названием THEIA – "Тейя": в честь мифической матери Селены, богини Луны.

По задумке, "материнская забота" об исследователях Луны будет заключаться в решении четырех важнейших вопросов: электричество, связь, транспорт и освоение лунных ресурсов. Таким образом электричество в городе будет передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.

Фото: The University of Illinois

Концепция предусматривает установку на базе семи выдвижных башен, которые в развернутом виде имеют высоту по 100 м. На этих башнях закреплены солнечные панели, которые вырабатывают по 100 киловатт электричества каждая, система лазерной передачи энергии, осветительные приборы и средства связи.

Наконец, предусмотрено все необходимое для добычи сырья и производства из него полезных материалов: машины для сбора реголита, устройство для электролиза, хранилище для полученных ресурсов и, конечно, собственные источники питания – ядерные реакторы.

По данным авторов концепции, базовый набор всей этой инфраструктуры вместе с башнями, реакторами и луноходами весит в общей сложности 72 с половиной тонны, и это прекрасно укладывается в 100-тонный лимит грузоподъемности лунной версии космического корабля Starship.

Ранее сообщалось, что астронавты NASA не могут работать на Южном полюсе Луны из-за яркого света.