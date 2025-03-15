Илон Маск назвал дату полета робота и людей на Марс

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал примерную дату полета на Марс корабля с человекоподобным роботом Optimus, сообщает Zakon.kz.

Об этом Маск заявил 15 марта в соцсети Х, где поделился планами завоевания космоса человечеством. По его словам, до исполнения мечты об освоении Марса осталось всего два шага и несколько лет.

"Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находиться Optimus. Если эта посадка пройдет успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятная дата – 2031 год", – сообщил Маск.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025

Робот Optimus имеет максимальное сходство с человеком и управляется нейросетями. По словам разработчиков, он даже может вести домашнее хозяйство, а также недавно его научили устойчиво передвигаться по пересеченной местности.

Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. В то время он умел переносить коробки и поливать цветы.

В ночь на 15 марта 2025 года американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в составе экипажа миссии Crew-10 стартовал к Международной космической станции (МКС).