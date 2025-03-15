Илон Маск назвал дату полета робота и людей на Марс
Об этом Маск заявил 15 марта в соцсети Х, где поделился планами завоевания космоса человечеством. По его словам, до исполнения мечты об освоении Марса осталось всего два шага и несколько лет.
"Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находиться Optimus. Если эта посадка пройдет успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятная дата – 2031 год", – сообщил Маск.
Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025
If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN
Робот Optimus имеет максимальное сходство с человеком и управляется нейросетями. По словам разработчиков, он даже может вести домашнее хозяйство, а также недавно его научили устойчиво передвигаться по пересеченной местности.
Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. В то время он умел переносить коробки и поливать цветы.
В ночь на 15 марта 2025 года американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в составе экипажа миссии Crew-10 стартовал к Международной космической станции (МКС).