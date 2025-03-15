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Наука и технологии

Илон Маск назвал дату полета робота и людей на Марс

Марс, космос, планеты, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 12:11 Фото: pixabay
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал примерную дату полета на Марс корабля с человекоподобным роботом Optimus, сообщает Zakon.kz.

Об этом Маск заявил 15 марта в соцсети Х, где поделился планами завоевания космоса человечеством. По его словам, до исполнения мечты об освоении Марса осталось всего два шага и несколько лет.

"Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находиться Optimus. Если эта посадка пройдет успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятная дата – 2031 год", – сообщил Маск.

Робот Optimus имеет максимальное сходство с человеком и управляется нейросетями. По словам разработчиков, он даже может вести домашнее хозяйство, а также недавно его научили устойчиво передвигаться по пересеченной местности.

Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. В то время он умел переносить коробки и поливать цветы.

В ночь на 15 марта 2025 года американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в составе экипажа миссии Crew-10 стартовал к Международной космической станции (МКС).

Андрей Дюсупов
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