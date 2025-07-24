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Наука и технологии

Чужеродный и опасный фитопланктон нашли в Каспии

молекула новых водорослей в Каспие, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 17:06 Фото: vniro.ru
Новый вид водорослей нашли в Каспийском море. Ученые высказали опасения, что он может стать угрозой зоопланктону моря, сообщает Zakon.kz.

В Волжско-Каспийском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рассказали, что в последние годы в Каспийском море резко увеличилось количество обнаруживаемых инвазивных видов (чужеродные виды, способные угрожать местной экосистеме. – Прим. ред.), что связано с расширением путей проникновения чужеродных видов в бассейн и процессами изменения климата.

Так, в 2024 году в Среднем Каспии в пробах фитопланктона обнаружили новый вид динофитовых водорослей – Ceratium tripos var. balticum. Плотность составляла 3-10 клеток в пробе. А в пробах 2025 года новый вид водорослей встречался уже чаще, и количество в пробе достигало 200 клеток.

В качестве примера ученые привели другую чужеродную водоросль, обнаруженную в 1934 году. Ее крупные размеры позволили избегать выедания зоопланктоном, тогда как выедание "родных" водорослей возросло. И новый вид водорослей Ceratium tripos var. balticum по размерам превосходит эту ранее вселившуюся. Ученые опасаются, что это в итоге может привести к дальнейшему сокращению доступного зоопланктону кормового фитопланктона и к сокращению биомассы зоопланктона.

"Поскольку интенсивное развитие динофитовых водорослей отмечается в теплое время года, то можно предположить, что количество клеток вида-вселенца в дальнейшем увеличится. Изучение нового вселенца и оценка его возможного воздействия на планктонные сообщества экосистемы Каспийского моря продолжится в ходе последующих экспедиционных исследований", – резюмировали исследователи.

Ранее океанологи обнаружили на севере Каспия новый остров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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