Наука и технологии

Илону Маску нужны добровольцы для освоения Марса

Освоение Марса , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 07:52 Фото: X/ElonMusc
Для успешного освоения Марса потребуется как минимум 100 тыс. добровольцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом Илон Маск рассказал на своей странице в Х.

"Для устойчивой колонизации недостаточно разово отправить людей на планету – необходимо создать условия, в которых они смогут самостоятельно жить и развиваться", – подчеркнул он.

Фото: X/ElonMusc

При этом с Земли придется доставить не менее млн тонн необходимых ресурсов.

Нужно сделать так, чтобы сообщество Марса могло расти, даже если по какой-либо причине корабли снабжения с Земли перестанут прибывать, – заявил Маск.

Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами надеется с помощью Илона Маска соединить Россию и США тоннелем.

