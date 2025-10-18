Илону Маску нужны добровольцы для освоения Марса

Для успешного освоения Марса потребуется как минимум 100 тыс. добровольцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом Илон Маск рассказал на своей странице в Х.

"Для устойчивой колонизации недостаточно разово отправить людей на планету – необходимо создать условия, в которых они смогут самостоятельно жить и развиваться", – подчеркнул он.

Фото: X/ElonMusc

При этом с Земли придется доставить не менее млн тонн необходимых ресурсов.

Нужно сделать так, чтобы сообщество Марса могло расти, даже если по какой-либо причине корабли снабжения с Земли перестанут прибывать, – заявил Маск.

I am confident that Starship will land humans on Mars. That path is clear.



But what really matters is securing the future of consciousness, not just getting a small number of people to Mars.



That probably requires getting over 100,000 people and 1M tons of cargo to Mars.… — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2025

Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами надеется с помощью Илона Маска соединить Россию и США тоннелем.