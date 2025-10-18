Илону Маску нужны добровольцы для освоения Марса
Фото: X/ElonMusc
Для успешного освоения Марса потребуется как минимум 100 тыс. добровольцев, сообщает Zakon.kz.
Об этом Илон Маск рассказал на своей странице в Х.
"Для устойчивой колонизации недостаточно разово отправить людей на планету – необходимо создать условия, в которых они смогут самостоятельно жить и развиваться", – подчеркнул он.
Фото: X/ElonMusc
При этом с Земли придется доставить не менее млн тонн необходимых ресурсов.
Нужно сделать так, чтобы сообщество Марса могло расти, даже если по какой-либо причине корабли снабжения с Земли перестанут прибывать, – заявил Маск.
I am confident that Starship will land humans on Mars. That path is clear.— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2025
But what really matters is securing the future of consciousness, not just getting a small number of people to Mars.
That probably requires getting over 100,000 people and 1M tons of cargo to Mars.…
Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами надеется с помощью Илона Маска соединить Россию и США тоннелем.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript