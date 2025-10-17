#АЭС в Казахстане
Мир

Россию и США предложили соединить тоннелем "Путина – Трампа"

Тоннель Путина – Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 04:03 Фото: Х/kadmitriev
Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем "Путина – Трампа", сообщает Zakon.kz.

Предположительно тоннель будет проходить через Берингов пролив, чтобы "символизировать единство" Москвы и Вашингтона. Об этом заявил спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил 16 октября на своей странице в Х.

Он обратил внимание на опубликованные документы 35-го президента США Джона Кеннеди, среди которых был план такого тоннеля. Советско-американский проект предполагалось назвать мостом мира "Кеннеди – Хрущева". Дмитриев предложил дать новому проекту название тоннеля "Путина – Трампа".

По его словам, транспортный коридор должен открыть возможности для совместной разработки ресурсов.

"При этом прокладка тоннеля длиной в 112 км создаст рабочие места и будет стимулировать экономики двух стран", – отметил Дмитриев.

Он также добавил, что стоимость проекта может быть значительно ниже традиционных оценок в 65 млрд долларов.

"В частности, с помощью технологий The Boring Company американского миллиардера Илона Маска тоннель можно прорыть менее чем за 8 млрд долларов", – подчеркнул глава РФПИ.

По его подсчетам, на реализацию проекта уйдет около восьми лет.

"Давайте строить будущее вместе!" – призвал спецпосланник российского президента.

Недавно стало известно, что в столице Южной Кореи построят первый гражданский ядерный бункер. Убежище разместят под многоквартирным жилым комплексом на месте бывшего следственного изолятора.

Фото Алия Абди
Алия Абди
