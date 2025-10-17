Россию и США предложили соединить тоннелем "Путина – Трампа"

Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем "Путина – Трампа", сообщает Zakon.kz.

Предположительно тоннель будет проходить через Берингов пролив, чтобы "символизировать единство" Москвы и Вашингтона. Об этом заявил спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил 16 октября на своей странице в Х.

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge "could and should be built between Alaska and Russia at once."



With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Он обратил внимание на опубликованные документы 35-го президента США Джона Кеннеди, среди которых был план такого тоннеля. Советско-американский проект предполагалось назвать мостом мира "Кеннеди – Хрущева". Дмитриев предложил дать новому проекту название тоннеля "Путина – Трампа".

По его словам, транспортный коридор должен открыть возможности для совместной разработки ресурсов.

"При этом прокладка тоннеля длиной в 112 км создаст рабочие места и будет стимулировать экономики двух стран", – отметил Дмитриев.

Он также добавил, что стоимость проекта может быть значительно ниже традиционных оценок в 65 млрд долларов.

"В частности, с помощью технологий The Boring Company американского миллиардера Илона Маска тоннель можно прорыть менее чем за 8 млрд долларов", – подчеркнул глава РФПИ.

По его подсчетам, на реализацию проекта уйдет около восьми лет.

"Давайте строить будущее вместе!" – призвал спецпосланник российского президента.

