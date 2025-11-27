#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Тысячи астероидов окружили Землю, но опасность представляют не они

движущийся к земле астероид, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:25 Фото: pixabay
Ученые нашли в космосе 40 000 астероидов, приближающихся к Земле, некоторые из них потенциально имеют шансы столкновения с планетой, сообщает Zakon.kz.

Астероид – это каменное наследие времен формирования Солнечной системы более 4 млрд лет назад. Большинство из них обращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Астероидом, сближающимся с Землей (АСЗ), считается тот, чья орбита проходит в пределах примерно 45 млн километров от земной – достаточно близко, чтобы команды планетарной защиты могли пристально за ним следить.

Как пишет "Наука", первый АСЗ, Эрос, открыли в 1898 году. Потом новые находки были редки, пока в 1990-х и 2000-х годах специальные обзорные телескопы не начали обнаруживать сотни новых АСЗ ежегодно. В ноябре 2025 года общее число выявленных АСЗ превысило 40 000, причем около 10 000 из них были найдены всего за последние три года.

"Количество открытий растет в геометрической прогрессии: с одной тысячи на рубеже веков до 15 000 в 2016 году и 30 000 в 2022-м. С вводом в строй телескопов нового поколения мы ожидаем, что число известных АСЗ будет увеличиваться еще более высокими темпами. Введенная в этом году обсерватория Веры Рубин в Чили, хотя и не предназначена исключительно для поиска астероидов, откроет десятки тысяч новых АСЗ и других астероидов. В то же время телескопы ЕКА Flyeye для сверхширокого обзора неба будут "ловить" те астероиды, что ускользают от нынешних систем наблюдения", – рассказал руководитель Координационного центра по сближающимся с Землей объектам Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Конверси.

При обнаружении нового АСЗ астрономы используют все доступные наблюдения, чтобы предсказать его траекторию на годы, десятилетия и даже века вперед. Специальные программные комплексы рассчитывают, есть ли у объекта хоть какой-то шанс столкнуться с Землей по крайней мере в течение следующего столетия.

И у почти 2000 АСЗ есть ненулевой шанс столкнуться с Землей в ближайшие 100 лет. Большинство из них очень малы, не представляют значительной опасности, и вероятность их падения, как правило, значительно ниже одного процента.

Падение же крупных АСЗ – больше километра – привело бы к катастрофическим последствиям. Но они почти все каталогизированы – и не представляют опасности.

Сегодня основные усилия астрономов сосредоточены на поиске и отслеживании астероидов среднего размера – от 100 до 300 метров в диаметре. Их сложнее обнаружить, а удар по Земле может принести значительные разрушения. Текущие модели показывают, что найдены лишь около 30% таких АСЗ.

Ни один из 40 000 известных АСЗ не вызывает опасений в обозримом будущем. Тем не менее ЕКА не ждет пассивно момента, когда угроза будет обнаружена, а принимает превентивные меры.

Например, сейчас к астероиду Диморф, по которому ударил космический аппарат DART в 2022 году, летит зонд "Гера" для оценки последствий столкновения. Готовится миссия "Рамзес" к 375-метровому астероиду Апофис, чтобы сопровождать его во время безопасного, но исключительно тесного сближения с Землей в 2029 году.

Охотясь за астероидами в инфракрасном диапазоне, будущая миссия ЕКА NEOMIR впервые позволит заранее обнаруживать угрозы, аналогичные Челябинскому метеориту. Ее запуск, намеченный на середину 2030 годов, устранит большое "слепое пятно" на дневной стороне Земли, где яркий солнечный свет мешает обнаружению астероидов с помощью наземных оптических телескопов.

Внимание ученых по-прежнему приковано к межзвездной комете, которая должна максимально сблизиться с Землей в декабре 2025 года.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
