Названы параметры потенциально опасного для Земли астероида Апофис

Ученые рассказали о характеристиках астероида Апофис, который потенциально представляет опасность для Земли по мнению некоторых астрономов, сообщает Zakon.kz.

Диаметр астероида Апофис составляет более 350 м, плотность – 3000 кг/м3, вес – 27 млн т. Он летит к Земле со скоростью почти 40 км/сек., пишут "Известия".

Астероид № 99942 открыли в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Его назвали в честь древнеегипетского бога, змея – разрушителя миров Апофиса, который пытается поглотить Солнце – бога Ра.

По оценке NASA, в случае падения Апофиса на Землю сила удара составит 506 мегатонн – это эквивалентно 40 ядерным бомбам по примеру той, что сбросили на Хиросиму.

18 сентября 2024 года почетный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев рассказал "Известиям", что столкновение астероида Апофис с Землей маловероятно на десятки, сотни лет.

Ранее канадские ученые из Университета Западного Онтарио заявили о вероятности падения на Землю огромного астероида Апофис в конце текущего десятилетия. Они отметили, что это может случиться, если он столкнется с другим объектом и изменит свой маршрут.