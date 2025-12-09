#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

На Марсе нашли "особые зоны", где запрещено даже садиться

Марсианский кратер, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 06:10 Фото: pixabay
NASA и китайское космическое агентство активно исследуют Марс в поисках следов жизни, но на планете остаются участки, куда официально запрещено заходить любым миссиям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, эти районы называют "особыми регионами", и они – самые привлекательные и одновременно самые опасные для изучения с научной точки зрения.

С 1967 года действует Договор ООН о космосе, который требует избегать загрязнения других небесных тел земными микробами. Именно поэтому были введены правила планетарной защиты: чтобы человечество случайно не занесло жизнь на Марс или не получило ложное подтверждение, что она там есть.

Комитет COSPAR определил "специальные регионы" – места, где могут существовать условия для марсианских микробов, и где даже одиночная земная бактерия потенциально могла бы выжить.

Пока ни один из участков, доступных для современных миссий, не признан "особым регионом", но есть "неопределенные регионы", которые могут получить такой статус. Среди них:

  • сезонные темные полосы на склонах (RSL), когда-то считавшиеся следами воды;
  • возможные подповерхностные океаны, найденные на глубине более 11 км;
  • участки, где марсоход Perseverance недавно обнаружил потенциальные биосигнатуры.

Все они потенциально пригодны для микробной жизни или содержат следы, которые легко спутать с загрязнением с Земли.

Эксперты предупреждают: ошибочное открытие жизни через земные микробы может разрушить всю науку о Марсе. На Марсе есть зоны, в которых может скрываться настоящая жизнь, которую легко уничтожить своим приездом.

Ранее спутники запечатлели странное образование в Сахаре.

Аксинья Титова
