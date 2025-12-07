"Старше динозавров": спутники запечатлели странное образование в Сахаре

Новый снимок, сделанный обсерваторией NASA, показал три древние горы в Мавритании, которые относятся к остаткам палеозойской эры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indiandefencereview, снимок, сделанный с Международной космической станции показал три почти одинаковых холма, известных как столовые горы, обрамленные длинными полосами песка.

Наблюдение Земной обсерватории показало, как эти "черные столовые горы", реликты палеозойской эры, до сих пор формируют пустыню, образуя дюны, простирающиеся на километры, и даже вырезая продуваемые ветрами пустоты, видимые с орбиты.

<br>

На востоке дюны мерцали оттенками красного и золотого; на западе пески полностью исчезали. По данным Земной обсерватории NASA, этот контраст не случаен, а является результатом взаимодействия древней геологии с современными атмосферными силами.

Эти столовые горы покрыты тонким слоем горного лака, образовавшегося из глины, марганца и оксидов железа за тысячи лет. Этот лак, частично закрепленный микроорганизмами, придает столовым горам черный оттенок, делая их похожими на тени. Этот лак пережил миллионы лет эрозии, являясь свидетельством непреходящей геологической памяти планеты.

Геологи считают, что в палеозойскую эру – между 541 и 252 млн лет назад – все три столовые горы были частью единого горного образования. За миллионы лет неустанные циклы эрозии под воздействием воды и ветра раскололи ее на отдельные горы, которые можно наблюдать в настоящее время.

Ученые указали, что столовые горы являются частью более обширного семейства образований, встречающихся по всей планете.

