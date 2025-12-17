#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые выяснили, как сточные воды могут повлиять на здоровье

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 23:11 Фото: freepik
Вирусы в сточных водах играют гораздо более активную роль в работе очистных сооружений, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые, изучив вирусные сообщества на крупных станциях очистки в Китае и Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

Как показал анализ проб на всех этапах очистки, вирусы не только сохраняются в системе, но и активно взаимодействуют с бактериями. Исследование опубликовано в журнале Biocontaminant.

Ученые выявили 99 семейств вирусов, два из которых – Peduoviridae и Casjensviridae – устойчиво присутствовали даже в очищенной воде.

"Исследование также показало, что традиционные бактериальные индикаторы, такие как E. coli, плохо отражают поведение вирусов. Более тесная связь была обнаружена с условно-патогенными бактериями Pseudomonas aeruginosa и Aeromonas caviae, что ставит под сомнение существующие методы мониторинга", – пишет издание.

Кроме того, многие вирусы несут гены, способные менять обмен веществ бактерий и влиять на разложение загрязняющих веществ. По мнению ученых, очистные сооружения могут становиться площадками микробной эволюции и требуют пересмотра подходов к биологической безопасности.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), известного как гонконгский грипп. Он уже выявлен в 30 странах по всему миру.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
