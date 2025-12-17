#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Мир

В ВОЗ озвучили опасения насчет гонконгского гриппа

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 06:25 Фото: freepik
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), известного как гонконгский грипп. Он уже выявлен в 30 странах по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным AXAR.AZ, об этом заявила руководитель отдела по глобальным респираторным угрозам Департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами ВОЗ Вэньцин Чжан.

По ее словам, с наступлением зимнего сезона в северном полушарии "наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусами". Тем не менее глобальный уровень заболеваемости гриппом "в этом сезоне пока находится в пределах ожидаемого диапазона", подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в организации "наблюдают за появлением и быстрым распространением нового подтипа вируса A(H3N2), называемого J.2.4.1".

"Впервые вирус этого подтипа был зафиксирован в августе в Австралии и Новой Зеландии, после чего его выявили более чем в 30 странах во всех регионах мира, за исключением Южной Америки", – сказала Чжан на брифинге в Женеве.

Эксперт подчеркнула, что первичные сведения, собранные о новом варианте этого гриппа, указывают на то, что "текущие сезонные вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелых форм заболевания и снижают риск госпитализации".

По информации на сайте ВОЗ, гонконгский грипп относится к числу острых респираторных инфекций, вызываемых вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру в течение всего года. Существует четыре типа вирусов гриппа: A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии заболевания.

Ранее глава Минздрава обратилась к казахстанцам на фоне бушующего гонконгского гриппа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
14:39, 15 ноября 2023
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
Способ защиты от гонконгского гриппа раскрыл инфекционист
14:23, 06 декабря 2025
Способ защиты от гонконгского гриппа раскрыл инфекционист
Гонконгский грипп в Алматы: чем он опасен и что известно о заразившихся
14:29, 19 ноября 2025
Гонконгский грипп в Алматы: чем он опасен и что известно о заразившихся
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: