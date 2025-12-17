В ВОЗ озвучили опасения насчет гонконгского гриппа

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), известного как гонконгский грипп. Он уже выявлен в 30 странах по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным AXAR.AZ, об этом заявила руководитель отдела по глобальным респираторным угрозам Департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами ВОЗ Вэньцин Чжан.

По ее словам, с наступлением зимнего сезона в северном полушарии "наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусами". Тем не менее глобальный уровень заболеваемости гриппом "в этом сезоне пока находится в пределах ожидаемого диапазона", подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в организации "наблюдают за появлением и быстрым распространением нового подтипа вируса A(H3N2), называемого J.2.4.1".

"Впервые вирус этого подтипа был зафиксирован в августе в Австралии и Новой Зеландии, после чего его выявили более чем в 30 странах во всех регионах мира, за исключением Южной Америки", – сказала Чжан на брифинге в Женеве.

Эксперт подчеркнула, что первичные сведения, собранные о новом варианте этого гриппа, указывают на то, что "текущие сезонные вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелых форм заболевания и снижают риск госпитализации".

По информации на сайте ВОЗ, гонконгский грипп относится к числу острых респираторных инфекций, вызываемых вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру в течение всего года. Существует четыре типа вирусов гриппа: A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии заболевания.

