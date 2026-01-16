#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

США собираются первыми занять Луну "безопасным" ядерным реактором

Луна, астронавты, грунт, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 07:40 Фото: freepik
NASA и Министерство энергетики США обязались установить ядерный реактор на поверхности Луны к 2030 году. По словам властей, это реализует одно из видений президента Трампа по освоению космоса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, Министерство энергетики (DOE) и NASA объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Ведомства рассчитывают достичь амбициозной цели по развертыванию ядерных реакторов как на Луне, так и на орбите к 2030 году.

В департаменте сообщили, что реакторы будут использовать систему поверхностной энергии деления, способную вырабатывать "безопасную" и "обильную электроэнергию" для будущих длительных лунных миссий – независимо от наличия солнечного света или температуры.

Достижение этого будущего требует использования ядерной энергии. Это соглашение обеспечивает более тесное сотрудничество между NASA и Министерством энергетики для создания возможностей, необходимых для начала Золотого века освоения космоса и открытий.

Как сообщается, NASA уже несколько лет работает над созданием ядерного реактора, способного питать одну или несколько баз на лунной поверхности, которые будут созданы в рамках программы "Артемида" (Artemis).

В декабре Трамп издал указ под названием "Обеспечение превосходства Америки в космосе", предписывающий начать строительство постоянной базы на поверхности Луны к 2030 году. Это необходимо для достижения доминирования США в космосе.

Ранее NASA из космоса зафиксировало странное явление над Землей.

Аксинья Титова
