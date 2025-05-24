Трамп распорядился начать строительство 10 ядерных реакторов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому к 2030 году в стране начнут строительство 10 новых ядерных реакторов, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, мощность действующих реакторов должна быть увеличена на 5 ГВт, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

"Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, Министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году", – сказано в указе.

Среди прочего президент США поручил Министерству энергетики наладить цепочку поставок ядерного топлива. Финансирование развития технологий в сфере атомной энергетики будет происходить в приоритетном порядке в том числе за счет грантов, займов и инвестиционного капитала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает с помощью пятидесятипроцентных пошлин добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты.