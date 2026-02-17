#Референдум-2026
Наука и технологии

Страшное предупреждение Хокинга человечеству до сих пор беспокоит ученых

Известный астрофизик Стивен Хокинг , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 07:36 Фото: wikipedia
Известный астрофизик Стивен Хокинг открыто говорил об угрозах человечеству. Многие из этих опасностей исходят от технологического прогресса. В частности, Хокинг предупреждал об опасностях, связанных с искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BGR, при жизни Стивен Хокинг открыто высказывал опасения, которые легли в основу заявления журнала The Bulletin о надвигающейся катастрофе 2026 года.

Например, климатическая катастрофа рассматривалась ученым как экзистенциальная угроза, и в интервью BBC в 2016 году он заявил, что изменение климата приближается к "критической точке", которая "может подтолкнуть Землю к краю" коллапса.

По данным Службы по изменению климата Copernicus ЕС, температура повысилась на 1,41 градуса Цельсия в декабре 2025 года и, как ожидается, превысит отметку в 1,5 градуса в марте 2029 года.

Конечно, одной из главных причин мирового экологического кризиса является безудержный рост ресурсоемких программ искусственного интеллекта. Хокинг предупреждал об этой угрозе, опасаясь сингулярности или момента, когда ИИ выйдет из-под контроля человека.

Также ученый предупреждал об опасностях распространения ядерного оружия. Например, в 2017 году Хокинг в интервью The Times утверждал, что человечеству необходимо подавить "унаследованный инстинкт" агрессии, прежде чем он сможет "уничтожить нас всех ядерной или биологической войной".

В основе обоих апокалиптических прогнозов лежат сложные экономические, экологические проблемы и проблемы безопасности, для решения которых требуется международное сотрудничество.

Хокинг, со своей стороны, был в конечном итоге оптимистичен, заявив газете The Times:

"Я думаю, что человечество поднимется, чтобы справиться с этими вызовами".

Ранее стало известно, что в мире "рождается" новый океан, ломающий один из континентов на две части.

Аксинья Титова
