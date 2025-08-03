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Наука и технологии

"Корабль пришельцев" заставил британцев вспомнить о предсказании физика Хокинга

НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 12:51 Фото: pixabay
Предсказание британского физика Стивена Хокинга об "инопланетном вторжении" может исполниться, сообщает Zakon.kz.

Ученые вспомнили о высказывании коллеги в связи с появлением межзвездного объекта 3I/ATLAS, который открыли в Гарвардском университете, пишет британский таблоид Daily Mail.

Физик отмечал, что излишняя самоуверенность может грозить катастрофическими последствиями. Хокинг предупреждал, что люди не должны отвечать на сигналы, посланные из космоса на Землю.

"Предупреждение Хокинга может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с "враждебной" инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев", – говорится в публикации.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что если бы новый межзвездный объект 3I/ATLAS действительно являлся кораблем инопланетян, то ему нужно было бы слегка замедлиться для того, чтобы его не заметили земные наблюдатели.

При этом в мае 2025 года в NASA подтвердили прогноз Стивена Хокинга о конце света.

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Андрей Дюсупов
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