В Алматы количество электрокаров выросло в 48 раз за год

К 1 июня 2023 года в стране числилось 4,9 млн транспортных средств – на 12% больше, чем годом ранее. Из них 4,3 млн составляли легковые автомобили, 492,7 тыс. – грузовые автомобили, 100,7 тыс. – автобусы, сообщает Zakon.kz.

В последнее время с учетом выхода на передний план вопросов экологической безопасности и необходимости перехода на углеродную нейтральность в мире все большую популярность набирают электромобили, говорится в исследовании Energyprom.



В Казахстане пока насчитывается лишь 3,6 тыс. авто, работающих на электричестве, в том числе 135 автобусов, 226 грузовых авто и 3,2 тыс. легковых автомобилей. Количество легковых авто с электродвигателями к 1 июня текущего года выросло сразу в 7 раз за год.

Фото: Energyprom

В региональном разрезе больше всего легковых автомобилей, работающих на электричестве, было зарегистрировано в Алматы: 59,9% от РК, или 1,9 тыс., против всего 40 авто годом ранее. За год их количество выросло сразу в 48,3 раза.

На второй и третьей строчке расположились Астана и Алматинская область: 325 и 118 электромобилей, соответственно.

Меньше всего легковых автомобилей, работающих на электричестве, было зарегистрировано в Абайской, Акмолинской и Улытауской областях: всего 5, 7 и 8, соответственно.

В текущем году в каждом регионе числился хотя бы один легковой автомобиль с электрическим двигателем. Для сравнения: на 1 июня прошлого года такие авто были зарегистрированы лишь в 10 из, на тот момент, 17 регионов (без учета электромобилей, зарегистрированных еще в Южно-Казахстанской области, а также тех, у которых в принципе не указан регион).

Фото: Energyprom

Тем временем мажилисмены выступили с депутатским запросом к правительству: разработать национальную концепцию развития сегмента электромобилей для создания более комфортных условий для их владельцев. Речь идет о строительстве зарядных станций, выделении субсидий, техрегулировании, программах обмена старых авто на новые и прочем.



Наиболее популярный электромобиль в мире – американская Tesla, принадлежащая компании Илона Маска. По данным globalproductprices, одна из самых высоких цен на этот автомобиль на 26 июля 2023 года была отмечена в Дании: 66,5 тыс. долларов. Чуть дешевле Tesla можно было приобрести в Италии, Венгрии, Чехии, Великобритании.

Более низкие и приятные цены наблюдались в Китае (39,2 тыс. долларов), США и Пуэрто-Рико (40,4 тыс. долларов в каждом из регионов).

На сайте с объявлениями по продажам авто стоимость новой Tesla (авто из соседнего Китая) стартует от 14 млн тенге, это около 31,5 тыс. долларов на сегодняшний день. Впрочем, машина в РК не растаможена.