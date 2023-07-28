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Материальную помощь для подготовки к школе получат 400 тысяч детей в Казахстане

Помощь в подготовке к школе получат 400 тысяч школьников Фото: Zakon.kz
В этом году материальную помощь для подготовки к школе предоставят родителям более чем 400 тысяч детей. Сумма господдержки на каждого ребенка будет не менее 40,5 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК 28 июля, в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева в 2023 году материальную помощь на обеспечение школьной формой и учебными принадлежностями предоставят более чем 400 тысячам детей из социально уязвимых слоев населения.

Минимальный объем средств на каждого ученика составит 40 567 тенге. Все деньги будут переводить на карточные счета родителей школьников.

"Денежные средства будут предоставлять родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключит предоставление некачественных товаров", – пояснил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

Материальную помощь нуждающимся семьям оказывают через Фонд всеобщего обязательного среднего образования. Через фонд "Всеобуч" поддержку перечисляют детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.


"Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, в том числе дети погибших в результате пожара в Абайской области", – сообщили в Минпросвещения.

О том, во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в 2023 году, можно прочесть здесь.

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