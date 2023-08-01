Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Караганде самовольно захватили участок для строительства ЖК

В Караганде самовольно захватили участок для строительства ЖК Фото: пресс-служба акимата Караганды
Акиматом Караганды разработан алгоритм, в рамках которого специалистами отдела архитектуры, ГАСК и прокуратурой района им. Казыбек Би на постоянной основе ведется мониторинг земельных участков.

Это сделано для своевременного выявления и недопущения строительно-монтажных работ без разрешительных документов на строительство.

Как отмечено в сообщении городского акимата, выявлен факт самовольного захвата государственного земельного участка, по предварительным данным – строительной компанией ТОО "Satti Lux Stroy".

Земельный участок расположен в районе автостанции Юго-Восток (около ул. Муканова, 53), застройщик без разрешительных документов приступил к строительству многоквартирного жилого комплекса "Барыс".

"Согласно проекту детальной планировки Юго-Восточного планировочного района города Караганды, включающего следующие участки: микрорайоны 27, 28, 29, 30, "Степной -1, 2, 3, 4", "Гульдер -1, 2", утвержденному постановлением акимата города Караганды от 22 февраля 2011 года № 08/28 с изменениями, внесенными постановлением акимата города Караганды №80/36 от 23.12.2021 года на данном земельном участке предусмотрено благоустройство с озеленением".Пресс-служба акимата Караганды
В Караганде самовольно захватили участок для строительства ЖК

Фото: пресс-служба акимата Караганды

По данному факту на основании отношения (заявления) акимата Караганды 25 июля 2023 года в отношении указанного застройщика Юго-Восточным ОП УП г. Караганды начато досудебное расследование по ч. 4 ст.389 Уголовного кодекса РК – Самоуправство.

Предупреждаем граждан перед покупкой квартир или внесения паевых взносов в жилищно-строительные кооперативы удостовериться о наличии у застройщика (путем обращения в УГАСК Карагандинской области и акимат Караганды) всех разрешительных документов на строительство.

Читайте также

Лже-помощники акима Абайской области собирают деньги у бизнесменов

Врачи о состоянии отравившихся детей в Карагандинской области: Очень тяжелое

В Казахстане завершен прием документов в первый класс

Анастасия Московчук
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления