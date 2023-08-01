В Караганде самовольно захватили участок для строительства ЖК

Акиматом Караганды разработан алгоритм, в рамках которого специалистами отдела архитектуры, ГАСК и прокуратурой района им. Казыбек Би на постоянной основе ведется мониторинг земельных участков.

Это сделано для своевременного выявления и недопущения строительно-монтажных работ без разрешительных документов на строительство.

Как отмечено в сообщении городского акимата, выявлен факт самовольного захвата государственного земельного участка, по предварительным данным – строительной компанией ТОО "Satti Lux Stroy".

Земельный участок расположен в районе автостанции Юго-Восток (около ул. Муканова, 53), застройщик без разрешительных документов приступил к строительству многоквартирного жилого комплекса "Барыс".

"Согласно проекту детальной планировки Юго-Восточного планировочного района города Караганды, включающего следующие участки: микрорайоны 27, 28, 29, 30, "Степной -1, 2, 3, 4", "Гульдер -1, 2", утвержденному постановлением акимата города Караганды от 22 февраля 2011 года № 08/28 с изменениями, внесенными постановлением акимата города Караганды №80/36 от 23.12.2021 года на данном земельном участке предусмотрено благоустройство с озеленением". Пресс-служба акимата Караганды

Фото: пресс-служба акимата Караганды

По данному факту на основании отношения (заявления) акимата Караганды 25 июля 2023 года в отношении указанного застройщика Юго-Восточным ОП УП г. Караганды начато досудебное расследование по ч. 4 ст.389 Уголовного кодекса РК – Самоуправство.