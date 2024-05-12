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В Караганде сгорели два автомобиля

сгоревшее авто, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 15:50 Фото: МЧС РК
12 мая в Караганде в районе имени Казыбек Би загорелись два легковых автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Со слов пресс-службы МЧС, от высокой температуры повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые детали вблизи припаркованного автомобиля.

"Сотрудниками МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
сгоревшее авто, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 15:50

Фото: МЧС РК

сгоревшее авто, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 15:50

Фото: МЧС РК

сгоревшее авто, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 15:50

Фото: МЧС РК

Причина пожара устанавливается.

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