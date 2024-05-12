В Караганде сгорели два автомобиля
Фото: МЧС РК
12 мая в Караганде в районе имени Казыбек Би загорелись два легковых автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Со слов пресс-службы МЧС, от высокой температуры повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые детали вблизи припаркованного автомобиля.
"Сотрудниками МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Причина пожара устанавливается.
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