В ЗКО заготовлено около 60% необходимого запаса кормов для зимовки скота

Всего в регионе насчитывается 2279 зимовок для скота. Заготовка кормов идет активными темпами. Планируется, что в этом году в зимний период необходимо обеспечить кормами 847,3 тысячи голов КРС, 1371,7 тысячи голов МРС, 303,7 тысячи голов лошадей и 2,6 тысячи голов верблюдов.

На совещании под председательством акима области Наримана Турегалиева был обсужден ход подготовки к уборочным работам и заготовки кормов на зиму.



"Согласно последним данным, всего с учетом прошлогодних запасов корма заготовлены на 58,8% от необходимой потребности. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом в текущем наблюдается низкий уровень урожайности сена и в среднем составляет 3,6 ц/га. Так, в Акжаикском районе урожайность сена составляет 3,3 ц/га, в Бокейординском – 2,0 ц/га, Жангалинском – 2,5 ц/га и Жанибекском районе – 3,0 ц/га". Глава областного управления сельского хозяйства Науырызбай Карагойшин

На совещании были обсуждены возможные пути заготовки кормов в каждом районе, учитывая их удаленность, ограниченные возможности в связи с погодными условиями, нехваткой сенокосных угодий, наполняемости водных каналов.

Например, в Жангалинском районе есть все возможности для заготовки необходимого количества кормов, а в Жанаказанский сельский округ необходимо завозить сено из других округов. Крестьянские хозяйства уже стали завозить корма с Таскалинского района. В Бокейординском районе три сельских округа не имеют сенокосных земель и нуждаются в транспортировке сена с территории других районов. В Жанибекском районе урожай травы низкий, особенно в Куйгенкольском сельском округе, а скота в южных районах много.



"Благодаря обильным снегопадам и паводковым водам в этом году в некоторых районах хорошо заполнились лиманы на площади почти 60 тысяч гектаров. Необходимо дать разрешение и возможности для фермеров из других районов заготовить корма на этих территориях. Акимам районов необходимо обеспечить контроль за вывозом кормов в другие области и урегулировать цены на продажу сена. Например, в Казталовском и Жангалинском районах урожайность сена составляет 6-8 ц/га, цена рулона сена – 4-5 тысяч тенге, в Акжаикском районе урожайность 15-20 ц/га, а цена рулона сена – 6 тысяч тенге, в Каратобинском районе урожай кормов – 4-5 ц/га, цена рулона сена – 3 тысячи тенге. В среднем цена за рулон сена сейчас составляет 3-8 тысяч тенге", – отметил руководитель сельхозуправления.

Для дальнейших работ по заготовке кормов 1245 хозяйств области подали заявки на приобретение 9739,5 тонны удешевленных ГСМ. Поставщиком горюче-смазочных материалов определено ТОО "Neftek Operating". С 20 июля хозяйства области заключили договора с оператором на приобретение топлива по цене 259 тенге за литр, – сказал Карагойшин.

В этом году посевы кормовых культур составили 189,2 тысячи гектаров, но в хозяйствах Таскалинского, Казталовского, Бокейординского, Жанибекского районов и района Бәйтерек большая часть кормовых культур была вытоптана сайгаками. По оценке областной комиссии, был уничтожен 1 миллион 289 тысяч гектаров пастбищных земель, сенокосов и посевов.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства РК рассматривает возможность возмещения ущерба, причиненного крестьянским хозяйствам.