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Какие технологии минимизируют риски аварии на электросетях

Какие технологии минимизируют риски аварии на электросетях Фото: АО "KEGOC"
Компания АО "KEGOC" постоянно внедряет передовые технологии для обеспечения надежности электроснабжения на фоне устойчивого роста потребления электроэнергии в Казахстане.

Из-за изношенности электростанций возрастают риски потенциальных аварий. Для предотвращения подобных ситуаций, помимо строительства новых линий электропередач и плановой модернизации объектов, АО "KEGOC" обеспечивает надежность электросетей с помощью использования современных систем противоаварийного управления режимами. Компания входит в список ведущих электросетевых компаний мира по уровню технологической оснащенности.

Компания внедрила централизованную систему противоаварийной автоматики (ЦСПА). Система обеспечивает надежность национальной сети в режиме реального времени и минимизируют отключения потребителей в случае нарушений в работе электросетей.

Также внедрена система противоаварийного управления на основе синхрофазорных измерений параметров электрического режима (WACS). Технология позволяет оперативно вести сбор информации о параметрах электрического режима с объектов, которые находятся друг от друга на расстоянии в сотни километров. Система обрабатывает все данные и в случае возникновения угроз предотвращает их на ранней стадии. Проект обеспечивает наблюдение за всей энергосистемой страны.

Кроме того, KEGOC автоматизировал регулирование частоты и мощности (АРЧМ). Система обеспечивает поддержание баланса энергосистемы без участия персонала путем управления нагрузкой подключенных к ней электростанций. Технология обеспечивает качество электроэнергии и надежность работы электростанций Казахстана. В настоящее время к системе подключены Бухтарминская ГЭС, Шульбинская ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС, Мойнакская ГЭС, Экибастузская ГРЭС-1. В ближайшее время подключится Аксуская ГРЭС (АО "ЕЭК"), в перспективе – подключение ГРЭС "Топар" (Карагандинская ГРЭС-2).

Внедренные технологии неоднократно демонстрировали свою высокую эффективность. Благодаря передовым системам АО "KEGOC" не допустило серьезной аварий на западе Казахстана из-за отключения энергоблока на тепловой электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром", что привело к перегрузу транзита 220 кВ "Уральск – Атырау - Мангистау".

В качестве системного оператора электроэнергетической системы Казахстана АО "KEGOC" продолжит планомерную работу по внедрению передовых систем для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

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