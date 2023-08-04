Тигрятам из Карагандинского зоопарка выбрали имена

В Карагандинском зоопарке в июне 2023 года у пары Батыра и Мии появились на свет двое тигрят. Им, наконец, выбрали имена, сообщает Zakon.kz.

О том, что впервые за 15 лет в Карагандинском зоопарке родились тигрята, стало известно 18 июля. Позднее администрация объявила конкурс на лучшие имена для новых обитателей зоопарка.

"Путем долгих обсуждений мы наконец выбрали имена новорожденным тигрятам! Для самца выбрано имя Шерхан, для самки – Шива. Победители, предложившие имена, – @__rasilevna__, @dairlayra. Поздравляем!" – говорится в сообщении, опубликованном 4 августа в Instagram Карагандинского зоопарка.

В конкурсе имен для тигрят участвовали более 400 человек.

"Нам очень приятно, что жизнь Карагандинского зоопарка интересна такому количеству людей". Администрация Карагандинского зоопарка

Также сообщается, что в недавно проведенном конкурсе рисунков ко Дню тигра администрация определила трех победителей, которых ждут призы.

"Остальным участникам мы дарим бесплатное посещение зоопарка для ребенка и его родителей и угощение мороженым!" Администрация Карагандинского зоопарка

Победителей конкурсов попросили связаться с администрацией зоопарка или написать в директ в Instagram.