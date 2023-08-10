Приговор насильнику сироты и не донесшим о преступлении очевидцам вынесли в Павлодаре

В Павлодарском специализированном суде по уголовным делам завершилось рассмотрение дела об изнасиловании 16-летней воспитанницы Дома юношества, после которого девушка сбросилась с 10 этажа, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых было трое жителей Павлодара. Первый из них, 2003 года рождения, признан виновным в изнасиловании, еще два человека – по статье 434 ("Недонесение об особо тяжком преступлении").



"Признать виновным Е. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 120 частью 3 (п. 1 прим. 1), статьей 121 (ч. 3 прим. 1 п. 1) и назначить в совокупности наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", – огласил резолютивную часть приговора судья Бахыт Нурланов.

Двое свидетелей происшествия, вместе с насильником скрывшиеся с места происшествия, отправятся в колонию средней безопасности на 4 года. По слова судьи, хотя статья за недонесение о преступлении предусматривает альтернативные виды наказания, не связанные с лишением свободы, исправиться они могут только в изоляции от общества.

"Вы просто ушли, как будто ничего не произошло, даже "скорую" девочке не вызвали. Вместе с тем приговор не вступил в силу и может быть обжалован", – заключил судья Бахыт Нурланов.

Всем троим зачтут в срок отбытия время нахождения под арестом. Они должны будут выплатить 8 миллионов тенге пострадавшей.

Преступление было совершено в июле прошлого года. Девушку заманили в одну из павлодарских квартир, где праздновался день рождения. Один из пригласивших – одноклассник родной сестры пострадавшей, которая является опекуном воспитанницы Дома юношества.

После изнасилования девочка выпрыгнула с 10 этажа, получила серьезнейшие травмы и до сих пор находится в детской областной больнице. Она перенесла множество операций и, по словам представителей Дома юношества, оперативные вмешательства продолжатся.