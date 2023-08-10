Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Караганде провели соцярмарку под открытым небом

В Караганде провели соцярмарку под открытым небом Фото: Zakon.kz
В Центральном парке Караганды прошла социальная ярмарка. Приурочили акцию к "молодежной неделе" в стране, посвященной предстоящему Международному дню молодежи, сообщает Zakon.kz.

Во время прогулки горожане могли обратиться к представителям государственных и правоохранительных органов, проконсультироваться и задать свои вопросы.

В регионе считают эффективным такой формат общения и обратной связи госслужащих с жителями. В областном центре в этом сезоне это 11-я по счету ярмарка. Выбирают разные локации: торговые дома, рынки и другие места с массовым посещением. Следующая социальная ярмарка также планируется под открытым небом – в парке Майкудука района Алихана Бокейхана.

"Мне всегда интересно, как у нас работает концепция "слышащего государства". Такие мероприятия нужны. По сути, государственные органы идут в народ, встречаются с жителями не в своих кабинетах, а на общественно доступных пространствах. Любой может обратиться и получить ответ на свои вопросы", – поделился мнением общественник, депутат Карагандинского городского маслихата Нияз Сундиталиев.
В Караганде провели соцярмарку под открытым небом

Фото: Zakon.kz

На ярмарке показали, какие возможности самореализации есть для молодежи. Участвовали детско-подростковые клубы, неправительственные организации, бойцы отрядов "Жасыл Ел", обладатели грантов.

К примеру, магистр естественных наук, доктор PhD Арайлым Серикбай выиграла грант акима города и открыла научно-образовательный центр. Микробиологией она занимается больше 12 лет. На своем примере стремится показать, как совместить бизнес с наукой.

В Караганде провели соцярмарку под открытым небом

Фото: Zakon.kz

Многодетные матери и студенты демонстрировали, как можно иметь дополнительный доход и не зависеть от пособий и стипендий. Они продавали изделия, сшитые своими руками.

Без внимания не остаются и люди старшего поколения. Проводить досуг и учиться новому они могут в Центрах активного долголетия. В регионе клубов для тех, кому за 60, становится больше. Здесь пенсионеры общаются, изучают языки, становятся на "ты" с компьютером и гаджетами, танцуют и поют, занимаются рукоделием.

Ольга Петренко

Читайте также

Парк пришел в негодность спустя два года в Жетысуской области

Сколько казахстанцев назвали в честь Абая, подсчитали статистики

Что показало расследование заражения ВИЧ пациентов в Алматы

Редакция Zakon.kz
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления