Общество

В Караганде появился арт-объект из мусора

В Караганде из мусора собрали арт-объект, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 07:10 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
На днях в центральном парке города Караганды установили арт-объект из мусора, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба регионального акимата, раньше это была обычная топиарная фигура слона. А создать новый арт-объект удалось с помощью 10 тыс. крышек от напитков, пластиковых деталей, железных банок и даже ручек от зонтиков.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Мы хотели показать, что даже из того, что обычно выбрасывают, можно собрать красоту. Главное – видеть в вещах не мусор, а возможности", – уверена автор чудо-слона – художник Управления парками Марина Зварыгина.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Таза Казахстан" по-карагандински! – восторженно отметили радостные горожане.

Накануне масштабная экологическая акция прошла в Шымкенте.

Фото Алия Абди
Алия Абди
