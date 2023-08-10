В Алматы временно ограничат движение по одному из перекрестков

В Алматы на четыре дня закроют движение на пересечении улиц Ангарская, Макатаева и Палладина, сообщает Zakon.kz.

В Алматы с 22:00 часов 11 августа до 6:00 утра 14 августа будет перекрыто движение на перекрестке улиц Ангарской, Макатаева и Палладина в Жетысуском районе.





"Временные ограничения вводятся из–за проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода". ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителей и гостей Алматы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее стало известно, что ремонт на проспектах Абая и аль-Фараби в Алматы завершат раньше срока.