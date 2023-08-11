Критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана сложилась в Жамбылской области

В Жамбылской области критическая ситуация с поливной водой. Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин прибыл на место, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9 августа по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн. м3, что на 144,8 млн. м3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн. м3).



По реке Талас в августе месяце по графику 2022 года потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается – 0 м3/сек.

Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов, в настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 м3/сек, для поддержания работы АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И Батурова", а также экологического попуска в русле реки Талас.

"Также в целях увеличения поступления воды в русло реки Талас филиал РГП "Казводхоз" проводит очистку коллекторно-дренажных сетей, непосредственно вдоль государственной границы, что позволит увеличить поступление воды в р. Талас от 5 до 8 м3/сек. Данные меры позволят методом водооборота минимизировать потери урожая", – говорится в сообщении.

На сегодня объем воды на Таласском гидроузле с учетом подпитки коллекторными водами составляет 7,26 м3/сек, вода в пропорциональных долях и методом водооборота распределяется Жамбылскому и Байзакскому районам, Таласский район полностью отключен от полива.

"Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы". Министерстве экологии и природных ресурсов

По бассейну реки Шу вода подается для Кордайского района по каналам Георгиевский магистральный (ГМК), Колос, Шортобе, Объединенный и для Меркенского района по каналу ЗБЧК.

В текущем году основная проблема в водообеспечении сложилась по каналу ГМК Кордайского района, под которым подвешено 28 тыс. гектаров орошаемых земель. Потребность данного канала в августе месяце составляет 14 м3/сек. Но по графику от 26 июня (где причитается 9 м3/сек) фактически подается от 7 до 6 м3/сек, с колебаниями в сторону уменьшения. 9 августа расход составил 6,7 м3/сек, и при таком расходе регулировать водораспределение на 60 км канала, оказалось практически невозможным.

В связи с острой нехваткой воды нижерасположенные сельские округа – Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района (порядка 5 тыс. га) исключены от полива.

По каналу ЗБЧК Меркенского района вода из Кыргызстана не поступает уже в течении последних 4-5 лет. Под ним подвешено порядка 10 тыс. га орошаемых земель. Для выхода из этой ситуации филиал производит подпитку канала ЗБЧК из внутренних источников – реки Аспара и Меркенка.

По поручению премьер-министра Алихана Смаилова была создана межведомственная комиссия, которая в период с 18 по 20 июля произвела визуальный осмотр посевных площадей Кордайского, Байзакского и Таласского районов.

Визуальный осмотр подтвердил о неблагоприятной ситуации, сложившейся на полях из-за недостаточного поступления поливной воды со стороны Кыргызской Республики. По итогам работы рабочих групп будет внесены соответствующие предложения о выделении компенсаций СХПТ получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников.

"С каждым годом нехватка водных ресурсов все ощутимее, и мы ежегодно поднимаем эту проблему, предлагая сократить посевы влаголюбивых культур, переходить на влагосберегающие технологии, соблюдению севооборотов, режимов орошения и прочих мелиоративных мер", – сказал вице-министр.

Как отметили в ведомстве, с учетом все увеличивающегося объема водопотребления, будет проведена полная инвентаризация орошаемых земель.

В настоящее время в Жамбылском филиале РГП "Казводхоз" в рамках пилотного проекта, совместно с АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" ведется работа для определения точной карты орошаемых земель, чтобы рассчитать необходимый объем подачи воды на имеющиеся орошаемые площади, в следующий вегетационный период.