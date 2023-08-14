Какие профессии востребованы в ГМК

Сегодня многие студенты задаются вопросом, какую специальность выбрать, чтобы в будущем устроиться на хорошую работу в крупные компании.

Основываясь на популярных сервисах по поиску работы, мы попытались определить самые востребованные профессии в горнометаллургической отрасли, а также, что нужно сделать, чтобы получить образовательный грант от предприятий.

В ГМК существуют профессии, которые не теряют своей актуальности. Среди них горняки, металлурги, инженеры по горному делу, технологи, геологи, электромеханики, экологи, специалисты по автоматизации и управлению производством, специалисты по безопасности и др.

Судя по количеству объявлений работодателей на сервисах по поиску работы, нехватка горных специалистов в Казахстане действительно высокая. В августе 2023 года на сервисе hh.kz в разделе "Добыча сырья" имеется почти 1000 незаполненных вакансий, а в производстве свободно более 4500. В добыче наиболее востребованными являются начальники производственно-технических отделов, начальники и мастера участков, смен и т.д. Среди рабочего персонала наблюдается острая нехватка водителей большегрузных машин и машинистов спец. техники.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Самый оптимальный способ освоить премудрости профессии и начать продвигаться по карьерной лестнице – окончить учебное заведение по выбранной специальности. При том что технологии не стоят на месте, чтобы быть всегда востребованным необходимо постоянное повышение квалификации.

К примеру, золотодобывающая компания "Алтыналмас" предоставляет уникальную возможность своим сотрудникам получить образовательный грант для средне-специального и высшего образования за счет работодателя. В компании отмечают, что обучение сотрудников играет важную роль: позволяет повысить эффективность работы и профессиональные навыки.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Надежда Мартенс – флотатор Аксуской золотоизвлекательной фабрики, после трех лет работы на предприятии, решила получить высшее образование по специальности "Обогащение полезных ископаемых". Ранее она училась в колледже по этой же профессии и возможность повысить свою квалификацию за счет предприятия ее заинтересовала.

"Каждый думает о будущем. Естественно, я поступила. С получением высшего образования откроются дальнейшие перспективы на предприятии. Радует, что компания думает и заботится о нас".

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Начальник отдела таможенного сопровождения Ерлан Касенеев в этом году закончил НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева". Он получил диплом бакалавра техники и технологий по специальности "Горная инженерия". Ранее Ерлан имел экономическое образование, но поскольку работает в горнорудной отрасли решил получить также горную профессию.

"Для того, чтобы выиграть грант, я прошел тест. Безусловно, образовательные гранты от работодателя – это уникальная возможность. Я благодарен компании, за такие перспективы".

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Программа обучения, повышения квалификации и наставничества реализуется на всех предприятиях золотодобывающей компании "Алтыналмас". Для сотрудников на конкурсной основе выделяются образовательные гранты для обучения в университетах и колледжах Казахстана по техническим и IT направлениям. Компания сотрудничает с 11 высшими учебными заведениями страны и 19 колледжами, основными партнерами являются Satbayev University, Степногорский горнотехнический и Таразский гуманитарно-технический колледжи. Востребованные профессии – горное дело, геодезия и картография, металлургия, маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых, информационная безопасность, IT и другие.

За все время действия программы образовательные гранты получили 150 человек, более 50 обучаются по сей день. С каждым годом наблюдается увеличение поданных заявок на обучение за счет работодателя, количество присужденных грантов также соответственно растет.

На предстоящий учебный год также в начале лета в компании был объявлен конкурс на присуждение образовательных грантов. Сколько сотрудников получат грант от работодателя в этом году станет известно после утверждения комиссией по присуждению образовательных грантов.

Гранты выделяются для сотрудников, чей непрерывный стаж работы в компании составляет не менее 3-х лет, у которых отсутствуют дисциплинарные нарушения и имеется рекомендация непосредственного руководителя. Обучение производится на основании трехстороннего договора.

Инициатива по присуждению образовательных грантов сотрудникам реализуется в "Алтыналмас" уже 12 лет. Получение дополнительных знаний за счет компании мотивирует сотрудников на работу с полной отдачей и стремление повышать свою производительность.

Автор: Мира Аблаева

Партнерский материал