Спасенный в Актобе фламинго может переехать в Алматы

Найденного в Актобе молодого фламинго планируют передать в Алматинский зоопарк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Диапазон", птица совсем молодая, еще не перелинявшая. Как она оказалась одна неизвестно.

Фото: diapazon.kz

О находке редакции рассказали местные экоактивисты. После чего корреспондент связалась с Алматинским зоопарком, где содержат фламинго.

"Отреагировали в зоопарке сразу же. Выслушали и согласись помочь. Оказывается, опыт спасения местных фламинго у них уже есть!" – говорится в публикации.

Следом экоактивистка Виктория созвонилась с ветеринаром зоопарка и получила ценные рекомендации.

"Фламинго стоит. Это уже хороший знак. Заинтересовался водой, попил. Мне объяснили, как нужно его кормить. Я сейчас делаю смесь из того, что под рукой есть на данный момент. Пока сказали, что нужно наблюдать, как он себя чувствует, как ест. Если все будет хорошо, его заберут в Алматы", – радостно поделилась жительница Актобе.

В начале декабря Алматинский зоопарк перешел на зимний период содержания животных, когда шимпанзе смотрят мультики, а хищники тренируются.