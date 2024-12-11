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Общество

Спасенный в Актобе фламинго может переехать в Алматы

Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:50 Фото: diapazon.kz
Найденного в Актобе молодого фламинго планируют передать в Алматинский зоопарк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Диапазон", птица совсем молодая, еще не перелинявшая. Как она оказалась одна неизвестно.

Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:50

Фото: diapazon.kz

О находке редакции рассказали местные экоактивисты. После чего корреспондент связалась с Алматинским зоопарком, где содержат фламинго.

"Отреагировали в зоопарке сразу же. Выслушали и согласись помочь. Оказывается, опыт спасения местных фламинго у них уже есть!" – говорится в публикации.

Следом экоактивистка Виктория созвонилась с ветеринаром зоопарка и получила ценные рекомендации.

"Фламинго стоит. Это уже хороший знак. Заинтересовался водой, попил. Мне объяснили, как нужно его кормить. Я сейчас делаю смесь из того, что под рукой есть на данный момент. Пока сказали, что нужно наблюдать, как он себя чувствует, как ест. Если все будет хорошо, его заберут в Алматы", – радостно поделилась жительница Актобе.

В начале декабря Алматинский зоопарк перешел на зимний период содержания животных, когда шимпанзе смотрят мультики, а хищники тренируются.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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