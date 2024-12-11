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Общество

Волшебный восход Луны после снегопада в горах снял популярный фотограф из Алматы

Восход луны после снегопада в горах снял популярный фотограф , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 20:16 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел восход Луны после снегопада в горах, сообщает Zakon.kz.

Восхитительное видео он 11 декабря разместил на своей странице в Instagram.

"Восход Луны после снегопада в горах! Вечер. Тишина. Высоченные ели плотно укутались снегом. А между ними появилась Луна, словно подглядывает за мной, чтобы я ее не заметил. Но я заметил и снял все это, чтобы показать вам. Картина, как из какой-то сказки. Значит, сказки все-таки существуют, нужно только научиться их видеть", – написал блогер пол постом. 

Ролик набрал множество лайков и комментариев:

  • Какая красота, слава Всевышнему. Благодарю вас за красоту!
  • Сказочное видео, наполняет восторгом и ожиданием чуда. Благодарю за такие эмоции и красоту!
  • Очень красиво, а я раньше думала, что такие видео – это фотошоп.

Ранее Дмитрий Доценко запечатлел, как алматинская телебашня "Кок-Тобе" тонет в облаках. 

Айсулу Омарова
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