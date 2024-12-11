Волшебный восход Луны после снегопада в горах снял популярный фотограф из Алматы

Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел восход Луны после снегопада в горах, сообщает Zakon.kz.

Восхитительное видео он 11 декабря разместил на своей странице в Instagram.

"Восход Луны после снегопада в горах! Вечер. Тишина. Высоченные ели плотно укутались снегом. А между ними появилась Луна, словно подглядывает за мной, чтобы я ее не заметил. Но я заметил и снял все это, чтобы показать вам. Картина, как из какой-то сказки. Значит, сказки все-таки существуют, нужно только научиться их видеть", – написал блогер пол постом.

Ролик набрал множество лайков и комментариев:

Какая красота, слава Всевышнему. Благодарю вас за красоту!

Сказочное видео, наполняет восторгом и ожиданием чуда. Благодарю за такие эмоции и красоту!

Очень красиво, а я раньше думала, что такие видео – это фотошоп.

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