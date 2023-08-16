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В ЗКО отметили труд строителей

В ЗКО отметили труд строителей Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В строительном секторе ЗКО работают профессионалы своего дела, благодаря их труду регион постоянно преображается, становится более современным и комфортным.

Глава региона Нариман Турегалиев поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил лучших работников благодарственными письмами, почетными грамотами, медалями и нагрудными знаками отличия.

"Строительная отрасль – одна из ключевых в развитии экономики области. Сегодня в регионе быстрыми темпами растут новые дома, строятся больницы, спортивные объекты и объекты культуры, школы и детские сады. Работники строительной отрасли успешно применяют свои знания, навыки и профессиональные возможности для развития нашего региона. Желаю всем здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых профессиональных побед!" – сказал аким области.

В последние годы регион демонстрирует высокие темпы роста. Только за прошлый год в области было построено 622 тысячи квадратных метров жилья. В этом году в рамках национального проекта "Мощные регионы – драйвер развития страны" для очередников предусмотрено строительство 15 многоквартирных жилых домов, 42 жилых домов в селах, а также 28 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Идет планомерное строительство объектов здравоохранения, образования, других социальных учреждений. На сегодняшний день за счет средств КПО б.в. ведется строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Чапаево, Тайпак Акжаикского района, а также в Казталовском и Таскалинском районных центрах. Наряду со спортивными объектами в рамках национального проекта "Ауыл – ел бесігі" возводятся объекты культуры, в этом году начато строительство 8 объектов культуры в 7 районах областного центра. В текущем году в целях обеспечения качественной питьевой водой 47 сельских населенных пунктов с охватом более 34 тысяч жителей планируется реализация 44 проектов на общую сумму 6,3 млрд тенге. К концу текущего года ожидается, что 95% населения региона будет обеспечено централизованной питьевой водой. Продолжается газификация населенных пунктов.

В ЗКО отметили труд строителей

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Глава региона отметил руководителей строительных компаний области, имеющих большой опыт за плечами: директора ТОО "Болашак-Т" Хайдара Кощанова, директора ТОО "СКФ Отделстрой" Валентину Михно, руководителя строительной компании "Альтаир" Александра Потиченко, руководителя компании "ПМК-117" Ольгу Попову, генерального директора компании "Uniserv" Нургазы Сатбаева, руководитель ТОО "Стройкомбинат" Бакытжана Нурбаева и других.

В ЗКО отметили труд строителей

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


Ветеранов отрасли Зою Прилепину, Талгата Губашева, Татьяну Бакалдину и других наградили медалью "Еңбек ардагері". Нагрудным знаком "Почетный строитель" был отмечен труд Дмитрия Селькина, Марата Бекешева, Нурлана Куангалиева.

Во все времена строительная отрасль является сильным мультипликатором и стимулирует развитие смежных отраслей, а также обеспечивает комфорт и современные стандарты качества жизни людей.

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Анастасия Стативкина
Западно-Казахстанская область
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