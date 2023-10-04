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Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником

Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В честь Международного дня пожилых людей аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев навестил на дому известных в регионе ветеранов труда и войны.

В этом году известному земляку, краеведу и писателю Жайсану Акбай исполняется 96 лет. Всю свою жизнь он занимался изучением родного края, написал свыше 20 книг об истории области, интересных фактах отдельных сел региона.

Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Почетного гражданина области глава региона поздравил на дому и выразил слова благодарности ветерану за его достойный вклад в развитие региона и всей страны в целом. Ветеран и сегодня ведет активную общественную жизнь, принимая участие во всех значимых событиях региона.

Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Одним из старейших и уважаемых людей в ЗКО, отметивший свой 100-летний юбилей, является ветеран войны и труда Иван Степанович Гапич. В этом году указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева ему было присвоено звание "Халық Қаһарманы". Аким области Нариман Турегалиев, председатель областного совета ветеранов Максот Берген поздравили земляка с Днем пожилых людей и пожелали ветерану здоровья, благополучия, выразили благодарность за жизненный подвиг и достойный пример для молодого поколения.

Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Мы помним заслуги старшего поколения и никогда не забудем, через что пришлось пройти участникам войны, за их труд в мирное время. Только благодаря вам, дорогие ветераны, казахстанцы живут сегодня в независимой стране, свободные и уважаемые во всем мире. Спасибо вам за то, что и сегодня вы являетесь примером достойной жизни и уважения", – сказал аким области Нариман Турегалиев.

В праздничный день Иван Гапич получил из рук главы региона еще одну важную и почетную награду – медаль "Заслуженный ветеран ЗКО". После победы в Великой Отечественной войне, Иван Степанович получил высшее образование и более 40 лет проработал в органах прокуратуры. Ветеран поблагодарил руководство области за внимание, уважение и постоянную поддержку.

Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Всегда нравится встречаться с молодым поколением, участвовать в их общественной жизни. Необходимо учить молодежь твердости характера и духа, чтобы они были также, как и старшее поколение, непобедимы, физически активны. Ветераны всегда стремятся передать все свои знания подрастающему поколению, научить их быть достойными гражданами родной страны", – подчеркнул обладатель звания "Халық қаһарманы" Иван Гапич.

Побывал аким области и в гостях у ветерана педагогического труда, члена областного Совета матерей АНК ЗКО Сании Хамзиной. Как настоящий учитель, в разговоре с главой региона ветеран труда отметила важность воспитания молодого поколения.

Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Современные тенденции общества диктуют свои правила, поэтому воспитанию молодежи необходимо уделять первостепенное внимание. Сегодня нужен кардинально новый подход к работе с детьми, учитывая опыт старшего поколения и требования настоящего времени", – отметила Сания Хамзина.

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Аким ЗКО поздравил старшее поколение с Международным днем пожилых людей
Жанель Абдрахманова
Западно-Казахстанская область
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