Аким ЗКО навестил ветеранов труда и поздравил их с праздником

В честь Международного дня пожилых людей аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев навестил на дому известных в регионе ветеранов труда и войны.

В этом году известному земляку, краеведу и писателю Жайсану Акбай исполняется 96 лет. Всю свою жизнь он занимался изучением родного края, написал свыше 20 книг об истории области, интересных фактах отдельных сел региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Почетного гражданина области глава региона поздравил на дому и выразил слова благодарности ветерану за его достойный вклад в развитие региона и всей страны в целом. Ветеран и сегодня ведет активную общественную жизнь, принимая участие во всех значимых событиях региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Одним из старейших и уважаемых людей в ЗКО, отметивший свой 100-летний юбилей, является ветеран войны и труда Иван Степанович Гапич. В этом году указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева ему было присвоено звание "Халық Қаһарманы". Аким области Нариман Турегалиев, председатель областного совета ветеранов Максот Берген поздравили земляка с Днем пожилых людей и пожелали ветерану здоровья, благополучия, выразили благодарность за жизненный подвиг и достойный пример для молодого поколения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Мы помним заслуги старшего поколения и никогда не забудем, через что пришлось пройти участникам войны, за их труд в мирное время. Только благодаря вам, дорогие ветераны, казахстанцы живут сегодня в независимой стране, свободные и уважаемые во всем мире. Спасибо вам за то, что и сегодня вы являетесь примером достойной жизни и уважения", – сказал аким области Нариман Турегалиев.

В праздничный день Иван Гапич получил из рук главы региона еще одну важную и почетную награду – медаль "Заслуженный ветеран ЗКО". После победы в Великой Отечественной войне, Иван Степанович получил высшее образование и более 40 лет проработал в органах прокуратуры. Ветеран поблагодарил руководство области за внимание, уважение и постоянную поддержку.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Всегда нравится встречаться с молодым поколением, участвовать в их общественной жизни. Необходимо учить молодежь твердости характера и духа, чтобы они были также, как и старшее поколение, непобедимы, физически активны. Ветераны всегда стремятся передать все свои знания подрастающему поколению, научить их быть достойными гражданами родной страны", – подчеркнул обладатель звания "Халық қаһарманы" Иван Гапич.

Побывал аким области и в гостях у ветерана педагогического труда, члена областного Совета матерей АНК ЗКО Сании Хамзиной. Как настоящий учитель, в разговоре с главой региона ветеран труда отметила важность воспитания молодого поколения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Современные тенденции общества диктуют свои правила, поэтому воспитанию молодежи необходимо уделять первостепенное внимание. Сегодня нужен кардинально новый подход к работе с детьми, учитывая опыт старшего поколения и требования настоящего времени", – отметила Сания Хамзина.