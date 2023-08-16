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Куаныш Ергалиев освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования

Куаныш Ергалиев освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Куаныш Ергалиев освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", Tulane University, Harvard University.

С 2009 по 2014 год работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

С 2014 по 2019 год работал в Назарбаев Университете.

С 2019 по 2021 год – ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года по настоящее время работал вице-министром науки и высшего образования РК.

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