Куаныш Ергалиев освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Куаныш Ергалиев освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.
Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.
Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", Tulane University, Harvard University.
С 2009 по 2014 год работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.
С 2014 по 2019 год работал в Назарбаев Университете.
С 2019 по 2021 год – ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.
С июня 2021 года по настоящее время работал вице-министром науки и высшего образования РК.
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