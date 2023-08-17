Где в Астане можно бесплатно чипировать домашнее животное

Жители Астаны до 1 сентября 2023 года могут бесплатно чипировать собак и кошек и зарегистрировать своих питомцев в информационной системе учета животных Tanba, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата столицы, чипировать своих питомцев жители города могут бесплатно до конца лета в "Астана ветсервис". Клиника находится по адресу: район Сарыарка, ул. С. Муканова, зд. 2/1 (СпецЦОН), тел. +7 (747) 623 53 57, +7 (747) 672-85-27. Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00.

"Регистрация собак и кошек проходит в порядке живой очереди. Для процедуры регистрации необходимо приехать с животным, а также при себе иметь телефон, который зарегистрирован в базе мобильных граждан (БМГ)", – говорится в сообщении.

Также можно на платной основе зарегистрировать своих домашних животных.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали о сроках чипирования домашних животных и о том, за что и кто может оштрафовать владельцев незарегистрированных кошек и собак.