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Где в Астане можно бесплатно чипировать домашнее животное

Где в Астане можно бесплатно чипировать животное Фото: pixabay
Жители Астаны до 1 сентября 2023 года могут бесплатно чипировать собак и кошек и зарегистрировать своих питомцев в информационной системе учета животных Tanba, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата столицы, чипировать своих питомцев жители города могут бесплатно до конца лета в "Астана ветсервис".  Клиника находится по адресу: район Сарыарка, ул. С. Муканова, зд. 2/1 (СпецЦОН), тел. +7 (747) 623 53 57, +7 (747) 672-85-27. Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00.

"Регистрация собак и кошек проходит в порядке живой очереди. Для процедуры регистрации необходимо приехать с животным, а также при себе иметь телефон, который зарегистрирован в базе мобильных граждан (БМГ)", – говорится в сообщении. 

Также можно на платной основе зарегистрировать своих домашних животных.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали о сроках чипирования домашних животных и о том, за что и кто может оштрафовать владельцев незарегистрированных кошек и собак. 

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Анастасия Стативкина
Астана
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