Готов ли Экибастуз к отопительному сезону

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на брифинге рассказал, готов ли Экибастуз к предстоящему отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, отопительный сезон в регионе начинается, как правило, 1 октября.

"На сегодняшний день на ТЭЦ к началу отопительного сезона полностью готовы два котла. Для начала сезона этого достаточно. Мы планируем до 20 сентября завершить работы на трех котлоагрегатах. Фактически к началу отопительного сезона у нас будут готовы пять котлов. Этого достаточно для работы при температурах до -30-32 градусов. Фактически работы по котлам завершены. У каждого котлоагрегата своя завершенность. Но сегодня по тем котлам, которые вы видели, 11 и 15, работы завершены более чем на 60% и на двух – на 100%. Тем самым мы имеем более-менее готовность к отопительному сезону", – заверил Асаин Байханов.

Также, по его данным, по внутриквартальным сетям работы завершены на 98%.

"На этой неделе мы завершаем эти работы. Еще четыре магистральные сети проходят реконструкцию. Завершенность там тоже разная – от 80% до 88%. Все работы по теплосетям мы полностью завершим к 10 сентября", – добавил Асаин Байханов.

В свою очередь министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что этих мощностей будет достаточно для прохождения отопительного сезона.

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27 ноября 2022 года в Экибастузской ТЭЦ произошла авария, из-за которой город остался без тепла и горячей воды. 5 апреля 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор.

13 июня Экибастузская ТЭЦ проиграла суд акимату и теперь должна вернуть государству 22 млн тенге. Это деньги из чрезвычайного резерва города, которые в период ЧП потратили на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших Экибастуз от холода.