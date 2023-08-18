Средний дорожный ремонт начали на улице Шаляпина в Алматы

Четырехкилометровый участок улицы Шаляпина между улицами Берегового и Ашимова начали ремонтировать в Алматы. Средний ремонт планируют закончить к 31 августа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с 23:00 18 августа до 6:00 20 августа в связи с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия полностью перекроют движение по ул. Шаляпина от ул. Ашимова до ул. Яссауи.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дорожно-ремонтные работы на этом участке – плановые. В акимате рекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты объезда.



Ранее в Алматы завершили дорожный ремонт на нескольких участках проспекта аль-Фараби.