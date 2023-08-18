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Средний дорожный ремонт начали на улице Шаляпина в Алматы

Средний дорожный ремонт начали на улице Шаляпина в Алматы Фото: Zakon.kz
Четырехкилометровый участок улицы Шаляпина между улицами Берегового и Ашимова начали ремонтировать в Алматы. Средний ремонт планируют закончить к 31 августа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с 23:00 18 августа до 6:00 20 августа в связи с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия полностью перекроют движение по ул. Шаляпина от ул. Ашимова до ул. Яссауи.

Схема ограничения движения

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дорожно-ремонтные работы на этом участке – плановые. В акимате рекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты объезда.

Ранее в Алматы завершили дорожный ремонт на нескольких участках проспекта аль-Фараби.

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