Средний дорожный ремонт начали на улице Шаляпина в Алматы
Фото: Zakon.kz
Четырехкилометровый участок улицы Шаляпина между улицами Берегового и Ашимова начали ремонтировать в Алматы. Средний ремонт планируют закончить к 31 августа, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с 23:00 18 августа до 6:00 20 августа в связи с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия полностью перекроют движение по ул. Шаляпина от ул. Ашимова до ул. Яссауи.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Дорожно-ремонтные работы на этом участке – плановые. В акимате рекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты объезда.
Ранее в Алматы завершили дорожный ремонт на нескольких участках проспекта аль-Фараби.
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