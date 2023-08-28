Кто в Казахстане уже получил новые школьные автобусы

Казахстанские школы в текущем году обеспечиваются новым современным транспортом. Всего по госпрограмме регионы получат 515 единиц школьных автобусов, большая часть из которых уже передана в учебные заведения. Приоритет – отдаленные села, где нет собственных школ.

Самая крупная поставка предназначена для Туркестанской области – 101 ед. Следом идут Акмолинская область – 65 ед., и ЗКО – 54 ед.

25 августа состоялась передача 29 ед. техники для Северо-Казахстанской области. 7,5-метровый школьный автобус оснащен повышенной системой безопасности и комфорта – 4-точечные ремни безопасности, противопожарные системы в двигателе и топливном баке, круговой обзор для водителя в 360 градусов и многое другое. Немаловажно и то, что все автобусы адаптированы для детей с особыми потребностями.

Фото: QazTehna

"В области есть малокомплектные школы, где учатся 5-10 учеников – теперь детей из них будут возить в те учебные заведения, где есть качественные условия для получения образования", – подчеркнул аким СКО Айдарбек Сапаров.

Новые автобусы произведены казахстанским заводом QazTehna. Построенный по стандартам компании-партнера Yutong, лидера мирового рынка пассажирской техники, завод в Карагандинской области является самым передовым CKD производством автобусов в РК.

Этим объясняется соответствующая нагрузка по программе – из чуть более 500 школьных автобусов 378 выпустили именно на этом предприятии.

Фото: QazTehna

"Мы уже передали практически весь свой объем. Из полученных заявок у нас осталось всего 11 автобусов, запрос на которые пришел относительно недавно. Это Алматинская, Жамбылская области и область Жетысу. Наше производство – это комплекс стандартизированных брендом процессов от сварки до испытаний, поэтому торопиться мы не будем. Главное – качество продукта". Директор QazTehna Аргулан Майконов

Закуп автобусов был осуществлен благодаря лизинговой программе АО "Фонд развития промышленности".