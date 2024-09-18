Как производят казахстанские школьные и городские автобусы

В городе Сарань на заводе ТОО "QazTehna" производят более 1 тыс. единиц техники за год. В это число входят городские, туристические, междугородние и школьные автобусы, которые потом попадают на улицы городов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Завод по производству автобусной и коммерческой техники ТОО "QazTehna" создан всего четыре года назад на базе бывшего Карагандинского завода резинотехнических изделий. Генеральный директор завода Аргулан Майконов рассказал, что на сегодняшний день проектная мощность завода составляет 1200 ед. техники в год, а трудятся здесь порядка 700 человек.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На сегодняшний день в производственный портфель завода "QazTehna" входит широкий ассортимент городских, туристических, междугородних, а также автобусов специального назначения марки Yutong, коммерческая техника бренда Sinotruk и Scania.



"В 2020 году мы начали реконструкцию, а уже в 2021 уже был первый выпуск нашей продукции. Оборудование мы приобретали через Фонд развития промышленности, что помогло нам быстро стартануть. В 2022 году мы вышли уже порядка на 63% рынка автобусов в Казахстане. Мы уже выпустили более 3 тыс. автобусов, и они представлены во всех регионах нашей страны – и на западе, и на востоке. В том числе, в таких городах, как Петропавловск и Костанай, а также Астана, Алмата и Шымкент. Помимо этого, во всех городах представлены наши сервис-партнеры, которые поддерживают гарантию и сервис для нашей продукции", – дополнил Аргулан Майконов.

Он подчеркнул, что пока завод покрывает рынок только Казахстана, но есть несколько контрактов, по которым технику отправляли в Баку.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Как выглядит автобусы внутри, уже зависит от заказчиков. Например, для городских автобусов Астаны необходимо было сделать больше "стоячих" мест, чтобы вмещалось больше пассажиров, а для карагандинских уже наоборот – больше сидений, потому что они могут начинать свой маршрут еще в Темиртау.

Директор по техническому развитию Роман Кривопаленко рассказал, что на заводе производится около 4 автобусов ежедневно. Все зависит от того, какую комплектацию для техники выберет заказчик. Он также отметил, что у покупателей могут быть предпочтения в деталях, которые складывались годами.

"Мы перед тем, как запустить производство, согласовываем все техническое задание с покупателем. Мы предлагаем клиенту, допустим, отечественные варианты – шины, аккумуляторы и вплоть до масел и смазочных материалов. Но есть автопарки, которые работают с определенными компаниями уже много лет и привыкли к ним. Они могут написать нам в техническом задании, что хотят, чтобы стояли определенные шины. Они готовы оплачивать, а мы – сделать. Автобусы – это не легковая машина. Все заказы у нас по большей части индивидуальные", – рассказал Кривопаленко.

По его словам, автобус – это большой конструктор, и все они могут быть внешне очень похожи, но по начинке и стоимости могут отличаться.

"Одно дело, приобрести автобус, но он, как коммерческий транспорт, должен зарабатывать деньги и возмещать свою стоимость. Но чаще всего автобусы еще и социально значимые проекты. Если автобус не выйдет на маршрут, то это не только самому перевозчику доставляет неудобство, но и большому количеству людей. Поэтому перевозчики сами выбирают, исходят из своего опыта, из каких деталей состоит автобус", – поделился Кривопаленко.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Продукция компании охватывает широкий спектр сегментов рынка, в том числе и школьные автобусы, производство которых осуществляется мелкоузловым методом CKD. Данная модель – это совокупность лучших практик, основанная на главном критерии – безопасность, заверили в компании.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Всего с момента запуска производства передано 428 школьных автобусов, которые сегодня уже работают в 12 областях Казахстана и городах Атырау, Кокшетау и Кызылорда.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Производственный комплекс завода включает в себя цех сварки кузовов, цех окраски, цех сборки и линию испытаний техники. После производства автобуса его испытывают на прочность, иначе машина не сможет покинуть завод.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Первая станция – регулировка угла развала-схождения, на второй станции стоят стенды, где проверяют тормоза и как работает скоростемер, дальше регулируют фары и проверяют то, как правильно сделали геометрию колес. Если техника прошла все эти испытания, то она уже допускается для проведения дорожных испытаний. В случае, если найдутся какие проблемы, то на специальном участке все дорабатывают", – рассказал генеральный директор завода Аргулан Майконов.

Помимо этого, все автобусы проходят через специальную камеру, где под высоким давлением воды проверяют герметичность техники. Это нужно для того, чтобы в сильный дождь автобус не заглох и вода не попала в салон.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Также генеральный директор завода ТОО "QazTehna" поделился планами на будущее.

"Мы уже начали строительство нового цеха, который добавит порядка 10 тыс. кв. метров. Это позволит увеличить нашу производительность и процент локализации нашей продукции. В новых производственных цехах мы будет уже производить для себя такие компоненты, как боковину, каркас автобуса, используя уже местный металл и сталь, также планируется локализация сидений, пластика. Один завод будет поставлять нам шины местного производства, что позволит нам увеличить наш процент локализации с нашего среднего показателя 36% до 50%. Мы планируем закончить строительство нашего цеха к концу следующего года. Строим на собственные средства, но оборудование приобретаем через Фонд развития промышленности", – заявил он.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

С его слов, сейчас порядка 70% сотрудников – местные из города Сарани, а остальные из Караганды и городов-спутников. Также из общего количества сотрудников около 30% составляют женщины. Они в основном трудятся в цехе окраски и установки внутреннего интерьера, где требуется аккуратная и щепетильная работа.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Кроме этого, при заводе имеется учебный центр, где готовят специалистов по 12-ти профессиям.



"Нам сейчас требуются в основном сотрудники технического направления, это инженеры, конструкторы, сварщики, и особенно нам не хватает автомаляров. Поэтому мы сотрудничаем с местными вузами Карагандинской области. Своих сотрудников готовим для себя сами, и для этого у нас на территории есть свой корпоративный университет. В зависимости от специальности обучение занимает от полугода до двух лет", – рассказал Аргулан Майконов.

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