Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В БРК рассказали о доступных средствах для бизнеса

62,5 млрд тенге под 7% от БРК могут получить предприятия обрабатывающей промышленности Фото: Zakon.kz
Банк Развития Казахстана (БРК) сообщает о наличии средств в размере 62,5 млрд тенге, которые предприятия обрабатывающей промышленности могут получить по доступной ставке до 7% годовых.

Средства предназначены для пополнения оборотного капитала и поддержки экспорта отечественных несырьевых товаров за рубеж. Допустимая сумма займа составляет от 1 до 7 млрд тенге.

Кроме того, предприятия могут направить полученные средства на закуп сырья и материалов, а также для оплаты текущих расходов, связанных с производством продукции.

Срок займа – до полутора лет с возможностью продления финансирования или повторного участия в программе.

"Цель этой программы – поддержать малые и средние предприятия, выпускающие продукцию высокого передела. Мультипликативный эффект заключается не только в поддержке самих предприятий обрабатывающей промышленности, но и отечественных поставщиков сопутствующих товаров и услуг, то есть малого и среднего бизнеса". Председатель правления БРК, Нурлан Байбазаров

Стоит отметить, что программа поддержки предприятий является долгосрочной и позволит увеличить загрузку мощностей предприятий обрабатывающего сектора, в том числе, производящих экспортоориентированную продукцию.

Также поддержка поможет сохранить и увеличить количество рабочих мест в регионах.

Узнать подробные условия и подать заявку на участие можно на официальном сайте банка, либо через Дирекцию по работе с клиентами по контактам, указанным на сайте.

Читайте также

Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

АФМ: В TikTok стали чаще транслировать незаконные азартные игры

Павлодарского предпринимателя наказали за мусор в пойме Иртыша

Анастасия Московчук
Банк Развития Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
лодка, море, закат
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 августа
споры с энергетическими напитками
Исчезнут ли напитки-энергетики с полок казахстанских магазинов
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, получить земельный участок
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, приобрести землю для ведения подсобного хозяйства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления