В БРК рассказали о доступных средствах для бизнеса

Банк Развития Казахстана (БРК) сообщает о наличии средств в размере 62,5 млрд тенге, которые предприятия обрабатывающей промышленности могут получить по доступной ставке до 7% годовых.

Средства предназначены для пополнения оборотного капитала и поддержки экспорта отечественных несырьевых товаров за рубеж. Допустимая сумма займа составляет от 1 до 7 млрд тенге.

Кроме того, предприятия могут направить полученные средства на закуп сырья и материалов, а также для оплаты текущих расходов, связанных с производством продукции.

Срок займа – до полутора лет с возможностью продления финансирования или повторного участия в программе.

"Цель этой программы – поддержать малые и средние предприятия, выпускающие продукцию высокого передела. Мультипликативный эффект заключается не только в поддержке самих предприятий обрабатывающей промышленности, но и отечественных поставщиков сопутствующих товаров и услуг, то есть малого и среднего бизнеса". Председатель правления БРК, Нурлан Байбазаров

Стоит отметить, что программа поддержки предприятий является долгосрочной и позволит увеличить загрузку мощностей предприятий обрабатывающего сектора, в том числе, производящих экспортоориентированную продукцию.

Также поддержка поможет сохранить и увеличить количество рабочих мест в регионах.

Узнать подробные условия и подать заявку на участие можно на официальном сайте банка, либо через Дирекцию по работе с клиентами по контактам, указанным на сайте.